Santa Maria a Monte dedica una serata a don Mannari

Giovedì 30 ottobre alle ore 21.30 presso il caffè letterario Giosuè a Santa Maria a Monte l’associazione culturale Storie Locali organizza una serata dedicata a don Lelio Mannari, proposto a Santa Maria a Monte dal 1959 al 1981.

Il relatore sarà il Prof. Paolo Morelli, il quale ha per molti anni ha collaborato con don Mannari a ricerche storiche riguardanti Santa Maria a Monte e i centri limitrofi.

La popolazione è invitata, ingresso libero

Notizie correlate