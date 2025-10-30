Santa Maria a Monte dedica una serata a don Mannari

Giovedì 30 ottobre alle ore 21.30 presso il caffè letterario Giosuè a Santa Maria a Monte l’associazione culturale Storie Locali organizza una serata dedicata a don Lelio Mannari, proposto a Santa Maria a Monte dal 1959 al 1981.
Il relatore sarà il Prof. Paolo Morelli, il quale ha per molti anni ha collaborato con don Mannari a ricerche storiche riguardanti Santa Maria a Monte e i centri limitrofi.
La popolazione è invitata, ingresso libero
