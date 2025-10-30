Scappano all'alt, poi uno colpisce un carabiniere

Il 23 ottobre un 37enne è stato arrestato dai carabinieri di Ponsacco per resistenza a pubblico ufficiale. Verso le 17 una pattuglia ha intimato l'alt a un'auto con tre persone a bordo ma il conducente non si è fermato ed è nato un inseguimento.

L'auto è stata poi abbandonata a piedi dai tre, che sono fuggiti. Solo uno è stato raggiunto fai militari. Nel tentativo di sottrarsi alla cattura, ha ingaggiato una colluttazione coi carabinieri, uno dei quali ha riportato lesioni lievi.

Arrestato, il 37enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.