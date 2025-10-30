Scomparsa 24enne nel Senese, l'appello della famiglia. Ricerche senza sosta

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

La giovane di Monteroni d'Arbia manca da casa dalla sera di martedì. Verifiche a Siena dove è stata registrata l'ultima posizione del cellulare

Sono in corso le ricerche in tutta la provincia di Siena di una giovane di Monteroni d'Arbia, scomparsa da martedì sera 28 ottobre. Si chiama Miriam Oliviero, 24 anni, e l'appello lanciato dalla famiglia che ha dato l'allarme, circola in queste ore senza sosta sui social. Questa mattina i genitori, che hanno diffuso anche delle foto, hanno riferito di non aver più notizie della figlia da oltre 24 ore.

La ragazza è alta circa 1 metro e 55, ha i capelli corti e neri e lavora alla biblioteca comunale di Monteroni d'Arbia. Anche lo stesso Comune e il sindaco Gabriele Berni, tramite le proprie pagine social, hanno condiviso l'appello dove è raccomandato "per eventuali segnalazioni/avvistamenti contattare le Forze dell’Ordine".

Le ricerche sono partite già da ieri, coordinate dalla prefettura di Siena, dai carabinieri e dalla Protezione civile alle quali partecipano anche cittadini, ma nella notte non hanno dato risultati. Oggi sono proseguite per tutta la giornata, concentrate nel centro storico di Siena dove sono state passate al setaccio più zone pubbliche. La famiglia della giovane avrebbe infatti riferito alle forze dell'ordine che dopo che la figlia non è tornata a casa prima di cena, la geolocalizzazione del suo cellulare ieri notte risultava attiva e indicava come ultima posizione piazza del Campo a Siena. Ispezionata la zona per rintracciare qualche indizio utile e il telefono, che al momento non è stato ritrovato.

I genitori in un appello si sono rivolti alla figlia: "Qualunque sia la tua volontà a noi va bene, facci sapere come stai, non ti chiediamo di fare ciò che magari in questo momento non hai voglia di fare, però comunicacelo. Qualunque sia la tua intenzione noi l'accettiamo ma facci sapere come stai". Secondo quanto emerso la giovane non avrebbe avuto soldi con sé e non avrebbe punti di riferimento a Siena. Non è escluso al momento l'allontanamento volontario. I genitori hanno inoltre affermato che "è la prima volta che accade una cosa del genere con nostra figlia, di solito avverte sempre". Intanto continuano le verifiche delle forze dell'ordine, anche tramite la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Notizie correlate

Lucca
Cronaca
30 Ottobre 2025

Sicurezza Livorno, scatta la zona rossa in piazza Garibaldi

Da oggi piazza Garibaldi a Livorno rientra ufficialmente nella cosiddetta zona rossa, un provvedimento disposto dal prefetto Giancarlo Dionisi con l’obiettivo di restituire sicurezza e vivibilità a un’area da tempo [...]

Cascina
Cronaca
30 Ottobre 2025

Maltempo a Cascina, il sindaco Betti fa il punto

“Anche Cascina intorno all’ora di pranzo è stata colpita da un temporale molto forte che, per impatto, ha avuto esiti che pare essere andato oltre l'etichetta dell’allerta meteo gialla”. È [...]

Vinci
Cronaca
30 Ottobre 2025

Incendio a Sovigliana in un garage con auto all'interno. Nessuna persona coinvolta

Incendio questo pomeriggio intorno alle 15.45 lungo Viale Togliatti a Sovigliana, nel Comune di Vinci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, per cause in corso di [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina