Scontri con tifosi Viareggio, ASD Montespertoli denuncia comportamenti "inqualificabili" e cerca testimoni

Come riportato anche da gonews.it, la partita tra Montespertoli e Viareggio, terminata 0-1 sul campo, è stata segnata ieri da episodi di violenza fuori dallo stadio che hanno coinvolto i tifosi di entrambe le squadre. L'ASD Montespertoli, sui suoi profili social, ha commentato la vicenda denunciando comportamenti "inqualificabili" da parte dei tifosi ospiti e chiedendo collaborazione ai testimoni per chiarire la dinamica dei fatti.

"Gli ospiti - si legge - si sono resi protagonisti di un comportamento inqualificabile, con momenti di tensione che hanno richiesto addirittura l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. Un epilogo che nulla ha a che vedere con i valori dello sport e che lascia un’amara sensazione a chi ama il calcio vero, quello giocato sul campo. Un comportamento incivile da parte dei tifosi viareggini da condannare sicuramente".

Secondo alcune testimonianze raccolte tra i tifosi del Montespertoli, al momento prive di riscontro ufficiale, i sostenitori del Viareggio avrebbero avuto con sé cinture, oggetti atti ad offendere e tirapugni, circostanza che è al vaglio delle autorità.

Il Montespertoli, in collaborazione con i Carabinieri, ha diffuso anche un appello invitando chiunque sia in possesso di foto o video relativi agli episodi violenti a mettersi in contatto con la società: "Il vostro aiuto è fondamentale – si legge –. Chiunque abbia materiale utile alle indagini può inviarlo al numero 337 144 2798 oppure all’indirizzo email segreteria@montespertolicalcio.it"

Anche il Viareggio Calcio in un comunicato ufficiale condanna fermamente ogni forma di violenza e prende le distanze dai comportamenti registrati, auspicando l’intervento delle autorità competenti per accertare con chiarezza dinamiche e responsabilità.

I Carabinieri di Montespertoli stanno indagando sull’accaduto per ricostruire i fatti e identificare eventuali responsabili.