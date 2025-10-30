Serata di beneficenza al Teatro Boccaccio per ricordare Denise Latini e sostenere la sua missione in Africa

Lunedì 3 novembre alle ore 21.00 il Teatro Boccaccio di Certaldo ospiterà una speciale serata di beneficenza “Oh bella ciao in memoria di Denise Latini, dedicata a sostenere la sua opera educativa in Senegal.

Lo spettacolo dal titolo “Il paese di Colpadichi” scritto da Paolo Leoncini e diretto da Goffredo Guerrini, saràpresentato dai Ragazzi di Guazza Borrana, una compagnia teatrale amatoriale formata da bambini e ragazzi di Certaldo. L’evento unirà solidarietà e spettacolo, offrendo al pubblico momenti di emozione e divertimento.

Il ricavato della serata, ad offerta libera, sarà interamente devoluto alla gestione della “École Maternelle Denise Latini” a Daga Dialaw in Senegal, la scuola fondata da Denise Latini e punto di riferimento per l’educazione dei più piccoli.

La serata rappresenta non solo un’occasione per ricordare Denise e il suo impegno politico e umanitario, ma anche per continuare la sua missione, sostenendo concretamente un progetto che ha lasciato in eredità a tutta la comunità.

Ingresso a offerta libera – il pubblico è invitato a partecipare numeroso per unire musica, teatro e solidarietà.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

