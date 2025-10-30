Serata di beneficenza al Teatro Boccaccio per ricordare Denise Latini e sostenere la sua missione in Africa

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile
Denise Latini

Lunedì 3 novembre alle ore 21.00 il Teatro Boccaccio di Certaldo ospiterà una speciale serata di beneficenza “Oh bella ciao in memoria di Denise Latini, dedicata a sostenere la sua opera educativa in Senegal.

Lo spettacolo dal titolo “Il paese di Colpadichi” scritto da Paolo Leoncini e diretto da Goffredo Guerrini, saràpresentato dai Ragazzi di Guazza Borrana, una compagnia teatrale amatoriale formata da bambini e ragazzi di Certaldo. L’evento unirà solidarietà e spettacolo, offrendo al pubblico momenti di emozione e divertimento.

Il ricavato della serata, ad offerta libera, sarà interamente devoluto alla gestione della “École Maternelle Denise Latini” a Daga Dialaw in Senegal, la scuola fondata da Denise Latini e punto di riferimento per l’educazione dei più piccoli.

La serata rappresenta non solo un’occasione per ricordare Denise e il suo impegno politico e umanitario, ma anche per continuare la sua missione, sostenendo concretamente un progetto che ha lasciato in eredità a tutta la comunità.

Ingresso a offerta libera – il pubblico è invitato a partecipare numeroso per unire musica, teatro e solidarietà.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
30 Ottobre 2025

Approvata la convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli

Lunedì scorso 27 ottobre 2025 si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria per discutere e votare la convenzione relativa alla gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di [...]

Firenze
Attualità
30 Ottobre 2025

Forte maltempo in Toscana: colpite Pisa, Livorno e la Lunigiana

Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio. A Livorno si parla di allagamenti diffusi. Fortemente colpita [...]

Certaldo
Attualità
29 Ottobre 2025

Opposizioni disertano il consiglio comunale di Certaldo per protesta. Forza Italia: "Il dissenso non si manifesta con l’assenza"

A seguito dell’episodio di lunedì 27 ottobre, quando i gruppi consiliari Più Certaldo, Fratelli d’Italia e Alleanza Verdi e Sinistra hanno disertato la seduta in segno di protesta contro quella [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina