Stabbia senza linea telefonica, dal Comune: "Disagi per la dismissione di un'antenna"

Attualità Cerreto Guidi
Stabbia è senza linea telefonica Tim da una settimana. "Un paese intero non può né telefonare né ricevere chiamate, per segnalare il problema siamo andati a Fucecchio..." si lamenta un gruppo di lettori.

In pratica funziona internet a Stabbia, frazione del comune di Cerreto Guidi, ma è proprio il telefono a non essere attivo: "Siamo nel 2025, non è possibile, specie per le persone anziane che non possono telefonare". Del problema è stata avvisata l'amministrazione cerretese.

Dal Comune fanno sapere che in questi giorni si verificano problemi per la dismissione di una vecchia antenna telefonica, un impianto antico viene sostituito con uno nuovo. "In questa fase si stanno verificando alcuni disagi e cadute di segnale nelle zone interessate dai lavori - dicono dal Comune - ma l'amministrazione è in contatto continuo con l’azienda che si occupa dell’intervento e con i gestori telefonici coinvolti affinché completino quanto prima l’attivazione e porre fine ai disagi".

L'antenna si trova nella zona industriale, stando a quanto arriva da Cerreto Guidi i ritardi sarebbero imputabili, quindi, alle aziende e ai gestori del servizio.

