Teatro Toscana declassato, il Tar accoglie il ricorso del Comune di Firenze

Attualità Firenze
(foto gonews.it)

Il Tar del Lazio ha accolto la domanda cautelare della Fondazione Teatro della Toscana contro i decreti del Ministero della Cultura che avevano disposto la “non ammissione” del teatro tra i Teatri Nazionali per il triennio 2025-2027. Lo comunica Palazzo Vecchio.

L’accoglimento è stato disposto ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del Codice del Processo Amministrativo, prevedendo la fissazione dell’udienza pubblica sul merito per il 24 marzo 2026. Il giudice ha sottolineato la necessità di un approfondimento meditato delle questioni emerse, garantendo al contempo la tutela delle esigenze della Fondazione tramite la rapida definizione del giudizio.

«Primo obiettivo raggiunto», ha commentato la sindaca e presidente della Fondazione Sara Funaro. «L’ordinanza del Tar va nella direzione che auspicavamo. La fissazione dell’udienza a breve termine conferma la serietà delle argomentazioni della Fondazione. Attendiamo con fiducia il giudizio nel merito, poiché fin dall’inizio abbiamo ritenuto pretestuose le motivazioni della commissione al declassamento. Continueremo a lavorare per il nostro Teatro, punto di riferimento culturale di grande storia e prestigio».

