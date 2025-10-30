Toscana Rossa esclusa dal Consiglio regionale, Bundu annuncia ricorso al Tar

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Antonella Bundu

Toscana Rossa annuncia il ricorso al Tar dopo l'esclusione dal Consiglio regionale toscano, confermata dalla proclamazione ufficiale degli eletti. A renderlo noto è Antonella Bundu, candidata presidente della coalizione di sinistra, che sui social ha contestato l’esito e la legge elettorale regionale.

«Non saremo in Consiglio, faremo ricorso. Questa legge elettorale va cambiata», ha dichiarato Bundu, sottolineando come «72.320 persone resteranno senza voce in Consiglio, mentre chi ha preso meno di noi ci siederà». La candidata ha ricordato i dati del voto: 4,51% alla lista Toscana Rossa e 5,2% alla propria candidatura.

«Come Sinistra siamo abituati a lottare per ogni diritto – ha scritto – per far sentire la nostra voce e per essere rappresentati. La nostra voce non entra in Consiglio oggi, ma sarà fuori nelle strade, nei quartieri, nelle lotte quotidiane. 72.320 volte grazie».

La coalizione punta dunque a ribaltare l’esclusione nelle sedi giudiziarie, riaprendo il dibattito sulle soglie e i meccanismi della legge elettorale regionale.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
28 Ottobre 2025

Regionali, Giani: "Formazione della nuova giunta prospettiva ancora lunga"

Per la formazione della nuova giunta regionale “noi andiamo a una prospettiva che è ancora abbastanza lunga, e quindi non ci sono novità”, ha dichiarato Eugenio Giani, presidente rieletto della [...]

Toscana
Politica e Opinioni
27 Ottobre 2025

Acqua pubblica, M5S: "Primi risultati dopo entrata in maggioranza: dietrofront del Comune di Firenze"

I primi risultati dell’ingresso del Movimento 5 Stelle in maggioranza regionale cominciano a farsi vedere: la linea dell’acqua pubblica ha vinto. Il Comune di Firenze ha fatto un passo indietro rispetto alle [...]

Toscana
Politica e Opinioni
21 Ottobre 2025

M5S Toscana, alcuni attivisti lanciano assemblea per ricostruire il Movimento dal basso: nasce 'Rinascita'

I risultati delle elezioni regionali in Toscana parlano chiaro: partecipazione in calo, consenso dimezzato per il Movimento 5 Stelle e una crescente distanza tra base e vertici. Un gruppo di [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina