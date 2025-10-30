Toscana Rossa esclusa dal Consiglio regionale, Bundu annuncia ricorso al Tar

Toscana Rossa annuncia il ricorso al Tar dopo l'esclusione dal Consiglio regionale toscano, confermata dalla proclamazione ufficiale degli eletti. A renderlo noto è Antonella Bundu, candidata presidente della coalizione di sinistra, che sui social ha contestato l’esito e la legge elettorale regionale.

«Non saremo in Consiglio, faremo ricorso. Questa legge elettorale va cambiata», ha dichiarato Bundu, sottolineando come «72.320 persone resteranno senza voce in Consiglio, mentre chi ha preso meno di noi ci siederà». La candidata ha ricordato i dati del voto: 4,51% alla lista Toscana Rossa e 5,2% alla propria candidatura.

«Come Sinistra siamo abituati a lottare per ogni diritto – ha scritto – per far sentire la nostra voce e per essere rappresentati. La nostra voce non entra in Consiglio oggi, ma sarà fuori nelle strade, nei quartieri, nelle lotte quotidiane. 72.320 volte grazie».

La coalizione punta dunque a ribaltare l’esclusione nelle sedi giudiziarie, riaprendo il dibattito sulle soglie e i meccanismi della legge elettorale regionale.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate