Un diorama LEGO da 78mila mattoncini per Lucca

Alla presenza dell’assessore alle attività produttive del Comune di Lucca, Paola Granucci, e dell’amministratore unico di Lucca Crea, LEGO Italia e Riccardo Zangelmi, unico LEGO® Certified Professional italiano, è stato celebrata oggi la donazione ufficiale del grande diorama LEGO® dedicato alla città di Lucca, realizzato in occasione dell’edizione 2025 di Lucca Comics & Games.

L’opera, costruita con oltre 78.000 mattoncini LEGO e che ha richiesto oltre 400 ore di lavoro, riproduce alcuni dei luoghi più iconici della città e rappresenta un simbolo di creatività condivisa, dato che i visitatori potranno partecipare alla realizzazione ultimando le iconiche mura della città.

“Siamo felici e orgogliosi di ricevere quest’opera – ha commentato l’assessore Paola Granucci -, che unisce la fantasia dei costruttori LEGO alla bellezza della nostra città. Il diorama resterà come segno tangibile di un’edizione straordinaria e del legame speciale che unisce Lucca al mondo della creatività a tutti i livelli.”

Fra i luoghi iconici riprodotti c’è piazza Anfiteatro, le Mura alberate e anche piazza San Michele, oltre a palazzo Guinigi e la sua torre alberata.

“La donazione del diorama è per noi un modo per dire grazie a Lucca e a tutti coloro che ogni anno rendono unica questa manifestazione – commenta Serena Aquili, Senior Brand Manager di LEGO Italia -. Il Gruppo LEGO crede nel potere del gioco e dell’immaginazione come linguaggio universale, capace di unire bambini e adulti per dare vita a opere straordinarie come questa”.

A esprimere soddisfazione anche Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea: “Lucca Comics & Games è vero ponte fra la realtà e la creatività. Al contempo è una grande soddisfazione per il festival contribuire sempre di più anche alla promozione della città”.

Il diorama resterà in esposizione al padiglione LEGO Italia in piazza San Romano per tutta la durata della manifestazione, per poi essere

Fonte: Ufficio Stampa