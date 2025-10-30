Veicolo in fiamme e code chilometriche in A1 vicino Firenze Scandicci

Veicolo in fiamme sulla A1, mattinata non facile per i veicoli in direzione Roma. Adesso la situazione sembra tornata più o meno alla normalità ma poco dopo le 7 in autostrada vicino a Firenze Scandicci un furgone ha preso fuoco per cause da chiarire. Non ci sarebbero feriti.

Il furgone si è incendiato lungo l'A1 e ha accostato sulla corsia d'emergenza, ma è stato necessario l'intervento dei soccorsi. I fatti sono avvenuti al km 286+400, in direzione Roma, tra il bivio A1 Var Baccheraia e Firenze Scandicci.

Verso le 8 i chilometri di coda erano circa sette, ma poi la situazione è migliorata piano piano e dopo le 9.30 si registravano rallentamenti. Molti i disagi per chi era in viaggio in quei momenti. Si sono verificati anche rallentamenti per curiosi tra Firenze Impruneta e l'allacciamento con l'A11 in direzione Bologna.