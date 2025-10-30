Vinci, auto in fiamme su viale Togliatti a Sovigliana

(foto da facebook, Daniele Vanni sindaco di Vinci)
Un'auto ha preso fuoco questo pomeriggio in prossimità di Viale Togliatti a Sovigliana, nel Comune di Vinci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non sono al momento note le cause dell'incendio. "Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco l'incendio è stato spento" scrive sulla propria pagina facebook il sindaco Daniele Vanni. "La viabilità è in parte bloccata per permettere le operazioni di bonifica dell'area". Al momento risulta infatti chiusa la corsia che da Empoli porta a Vinci, all'altezza del circolo di Sovigliana.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
