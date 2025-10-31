4 Novembre, le celebrazioni del Comune di San Miniato

Un programma intenso quello previsto per il 4 novembre, quando il Comune di San Miniato celebra la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. La mattina si apre con il saluto al monumento ai caduti di Stibbio, in via San Bartolommeo, dalle 9.00, prosegue alle 9.30 a Ponte a Egola con la partenza del corteo con ritrovo in Piazza Garibaldi, verso la deposizione della corona al monumento al monumento a Stellato Spalletti in via I Maggio e, alle 10.15, ultima tappa con la commemorazione del monumento ai caduti in Piazza Spalletti Stellato, alla presenza delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Buonarroti”.La seconda parte della cerimonia si svolge a San Miniato e si apre alle 11.00 con la deposizione della corona al monumento ai caduti in Piazza XX settembre per proseguire, alle 11.30, con la deposizione della corona alla lapide ai Loggiati di San Domenico, dedicata al centenario della traslazione del Milite Ignoto.

La mattinata si conclude al Sacrario di Santa Maria al Fortino dove, alle 12.00, è prevista la deposizione della corona e la celebrazione della messa per i caduti. Nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ponte a Egola, domenica 9 novembre, alle 11.15, sarà officiata una funzione religiosa per i caduti.

La cerimonia sarà accompagnata dalle note della Filarmonica “Del Bravo”.

