4 Novembre, le celebrazioni del Comune di San Miniato

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Un programma intenso quello previsto per il 4 novembre, quando il Comune di San Miniato celebra la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. La mattina si apre con il saluto al monumento ai caduti di Stibbio, in via San Bartolommeo, dalle 9.00, prosegue alle 9.30 a Ponte a Egola con la partenza del corteo con ritrovo in Piazza Garibaldi, verso la deposizione della corona al monumento al monumento a Stellato Spalletti in via I Maggio e, alle 10.15, ultima tappa con la commemorazione del monumento ai caduti in Piazza Spalletti Stellato, alla presenza delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Buonarroti”.La seconda parte della cerimonia si svolge a San Miniato e si apre alle 11.00 con la deposizione della corona al monumento ai caduti in Piazza XX settembre per proseguire, alle 11.30, con la deposizione della corona alla lapide ai Loggiati di San Domenico, dedicata al centenario della traslazione del Milite Ignoto.
La mattinata si conclude al Sacrario di Santa Maria al Fortino dove, alle 12.00, è prevista la deposizione della corona e la celebrazione della messa per i caduti. Nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ponte a Egola, domenica 9 novembre, alle 11.15, sarà officiata una funzione religiosa per i caduti.
La cerimonia sarà accompagnata dalle note della Filarmonica “Del Bravo”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
31 Ottobre 2025

Halloween in Toscana, come trascorrere la notte più paurosa dell'anno

È ufficialmente arrivato l'appuntamento con la notte più paurosa dell'anno. Il 31 ottobre anche la Toscana celebra il giorno di Halloween con tante iniziative sparse sul territorio: di seguito ecco [...]

San Miniato
Attualità
30 Ottobre 2025

Danza e creatività nella casa di riposo di San Miniato

Il progetto “Movimento e Danza”, sostenuto dal prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, nasce grazie all’impegno dell’associazione di volontariato “Amici del Campana” e viene realizzato dall’Associazione [...]

Firenze
Attualità
30 Ottobre 2025

Forte maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno. Sorvegliati in fiumi nel Pistoiese

Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio, con allagamenti diffusi in entrambi i territori. Colpita anche [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina