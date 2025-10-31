Al Teatro Verdi c’è Stasera pago io! 

Si rinnova l’appuntamento con Stasera pago io!, un progetto che parla direttamente ai ragazzi. L’acclamata rassegna teatrale dedicata alle famiglie, propone un modo diverso e innovativo di andare a teatro: il solo pubblico pagante sarà quello dei bambini, 5 euro, mentre gli adulti accompagnatori entreranno gratis purché muniti, ognuno, di un Fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa).

Siamo alla sedicesima edizione per Stasera pago io, progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

L’originale formula prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, durante le animazioni nei centri commerciali Coop o portando un disegno e presentandolo alla cassa del teatro.

Quattro appuntamenti, tutti di venerdì, alle 21: si comincia venerdì 7 novembre con Casa Romantika, produzione Catalyst; venerdì 14 novembre toccherà alla bella produzione di Giallo Mare Minimal Teatro/La luna nel letto La bambola e la bambina con Vania Pucci; venerdì 21 La storia di Hansel e Gretel di Teatro Crest e infine venerdì 28 La regina delle nevi di Renzo Boldrini con Alice Bachi, produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Età consigliata 3-10 anni.

Per conquistare i fantassegni si può partecipare alle animazioni organizzate nei centri commerciali della zona: domani, sabato 1 novembre dalle 10 alle 12.30 alla Coop di San Miniato e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 al Centro Coop Empoli; sabato 15 novembre dalle 15.30 alle 18.30 al Centro Coop Empoli.

Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare.

Tutti i mercoledì precedenti lo spettacolo dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno. Il fantassegno è necessario, ma non dà diritto di ingresso a teatro.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro