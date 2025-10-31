Cartolarizzazioni da 170 milioni per Borgosesia, acquisito anche il Residence San Rossore di Pisa

La seconda, denominata Euclide, configura un processo di raccolta a medio termine e in più step sino ad un massimo di 150 milioni di euro. Nella prima fase - in linea con le previsioni formulate nell’ambito del piano strategico ’27 e allo scopo di anticipare il raggiungimento dei relativi obiettivi – Euclide acquisterà da Borgosesia titoli emessi da una società veicolo, a corrispettivo del trasferimento di immobili oggi in portafoglio alla Società. Nell’ambito dell’operazione è prevista l’emissione di note senior, per le quali sarà richiesta la quotazione sul mercato Access di Borsa Italiana, mezzanine e junior - queste ultime sottoscritte integralmente da Borgosesia - con una previsione di rendimento, floor e cap, rispettivamente allo stato prevista nel 6%, 7% ed 8% ed in 400, 500 e 600 basis point sull’Euribor 3M.