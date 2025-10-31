Cede scalino alla Casa natale di Francesco Petrarca ad Arezzo, ferito dipendente Comune

Cedimento strutturale alla Casa natale di Francesco Petrarca ad Arezzo, dove ieri sera uno scalino in pietra ha improvvisamente ceduto creando un vuoto profondo alcuni metri. Un dipendente comunale, in visita con la famiglia, è caduto parzialmente nell’apertura ma è riuscito a sorreggersi ed evitare conseguenze più gravi. Ha riportato lesioni lievi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

"Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza ad un nostro dipendente comunale, coinvolto nel grave incidente avvenuto oggi alla Casa del Petrarca. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, rivolgo a lui un affettuoso augurio di pronta guarigione", così il sindaco Alessandro Ghinelli.