Censimento permanente popolazione e abitazioni 2025, c'è ancora tempo per rispondere al questionario

Il 6 ottobre è ripartito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, con cui l’Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione che dimora sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche.

A differenza dei censimenti del passato, i censimenti permanenti coinvolgono solo una parte di territorio e di popolazione, quindi vengono presi in considerazione dei campioni rappresentativi.

Le famiglie che hanno ricevuto una lettera informativa dall’Istat per la partecipazione al censimento potranno compilare il questionario online fino al 9 dicembre.

La compilazione del questionario online può essere fatta autonomamente da casa o anche, previo appuntamento, presso il centro comunale di rilevazione dove è possibile ricevere l’aiuto di un operatore comunale.

Dal 12 novembre 2025 i rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento con foto e nominativo, contatteranno le famiglie che non hanno compilato il questionario online per prendere un appuntamento e compilarlo a domicilio o in sede comunale.

Attenzione: Tutte le risposte devono far riferimento alla data di domenica 5 ottobre 2025 (in particolare la mezzanotte tra il 4 e 5 ottobre).

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.

Le famiglie che non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Istat non fanno parte del campione, pertanto non devono effettuare nessuna intervista.

L'Ufficio comunale di Censimento chiede la gentile collaborazione di tutti i cittadini per agevolare queste operazioni.

Per informazioni e chiarimenti: contattare il numero verde Istat 800.188.802 (attivo dal 1° ottobre fino al 22 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21) – email censimento.lista@istat.it

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA del COMUNE DI EMPOLI – L’ufficio di piazza del Popolo n. 33 a Empoli, risponde ai numeri telefonici 0571 757780 e 757774, agli indirizzi email anagrafe@comune.empoli.fi.it e pec, comune.empoli@postacert.toscana.it.

Per il censimento l'ufficio riceve solo su appuntamento nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12. È possibile fissare un appuntamento ai numeri telefonici menzionati e tramite email all’indirizzo anagrafe@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa