Chiusura dell’ipermercato Panorama ai Gigli, a rischio 45 lavoratori. Preoccupazione del Comune

Forte preoccupazione per la notizia della chiusura dell’ipermercato Panorama all’interno del centro commerciale I Gigli, prevista per il 31 dicembre. La decisione, che coinvolge 45 lavoratrici e lavoratori, ha provocato immediate reazioni istituzionali e richieste di chiarimento sul futuro occupazionale del personale.

L’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio, attraverso una nota firmata dall’assessora al Lavoro Carla Bonora e dall’assessore alle Politiche Sociali Lorenzo Ballerini, ha espresso vicinanza ai dipendenti e annunciato un impegno diretto nella gestione della crisi: "Siamo vicini alle persone che, dopo anni di impegno e professionalità, si trovano ad affrontare una situazione difficile e inaspettata. Il Comune farà tutto il possibile per sostenere i lavoratori, promuovendo un confronto costruttivo con la proprietà e i sindacati".

L’Amministrazione si è dichiarata disponibile a convocare un tavolo di crisi con Regione Toscana, rappresentanze sindacali e azienda, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per la tutela occupazionale, compresa la possibile ricollocazione. Inoltre, il Comune intende proporre un percorso coordinato coinvolgendo l’intera area della Piana fiorentina, per affrontare in modo condiviso l’impatto sul comparto del commercio.

"In un territorio che ha già vissuto troppe crisi industriali e commerciali – sottolineano Bonora e Ballerini – è indispensabile che le aziende si assumano la responsabilità sociale delle proprie scelte. Saremo presenti per garantire la dignità del lavoro e la tutela delle persone".

In una nota parallela, la Direzione del centro commerciale I Gigli ha chiarito che la decisione di chiudere l’ipermercato non dipende dalla struttura commerciale ma esclusivamente dal Gruppo Pam, proprietario del marchio Panorama.

"La Direzione esprime dispiacere per la situazione e vicinanza ai dipendenti – si legge nel comunicato – ma ogni scelta gestionale relativa a Panorama è di esclusiva competenza del Gruppo Pam e non coinvolge in alcun modo la Direzione o la proprietà del centro".

La gestione della crisi occupazionale, dunque, dovrà passare attraverso il confronto diretto tra azienda, sindacati e istituzioni locali.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare convocazioni e tavoli ufficiali per affrontare la vicenda, mentre la comunità locale e le parti sociali restano in attesa di chiarimenti da parte del Gruppo Pam sulle prospettive future dei dipendenti coinvolti.