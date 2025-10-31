Controlli del Nil in ristoranti e bar nella provincia di Firenze: elevate sanzioni per oltre 16mila euro

Controlli dei carabinieri del Nil di Firenze, nucleo ispettorato del lavoro, in ristoranti, bar e pubblici esercizi nella provincia, nell'ambito di attività di vigilanza promosse dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nel corso delle verifiche, svolte nei giorni scorsi, come spiegato dai carabinieri in una nota sono emerse irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e impiego non regolare di personale.

In tre casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività, successivamente revocato a seguito della regolarizzazione dei lavoratori e del pagamento delle sanzioni previste. I controlli si sono concentrati complessivamente su 10 esercizi commerciali e oltre 30 lavoratori. Elevate sanzioni per oltre 16mila euro e notificate 11 prescrizioni obbligatorie.

In particolare in un ristorante a Campi Bisenzio è stato riscontrato l'impiego di un lavoratore non regolarmente assunto. Il titolare è stato segnalato all’autorità giudiziaria per violazioni in materia di formazione e sorveglianza sanitaria. In un bar di Firenze, è stata accertata la presenza di un lavoratore non regolare su due presenti. Il socio amministratore è stato segnalato per carenze nella formazione e nella redazione del documento di valutazione dei rischi.

Un esercizio commerciale a Pontassieve è risultato privo del documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per le attività con dipendenti: anche in questo caso, è stata effettuata segnalazione all’autorità giudiziaria. Ancora a Firenze in una trattoria è stata riscontrata la presenza di una lavoratrice priva di regolare titolo di soggiorno. La persona è stata invitata a presentarsi presso la Questura di Firenze per chiarire la propria posizione sul territorio nazionale mentre il titolare dell’attività è stato segnalato all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di occupazione di personale straniero privo di valido permesso di soggiorno.

L’attività ispettiva ha inoltre rilevato violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in altri due esercizi commerciali. I rispettivi titolari, ai quali sono stati indicati tempi e modalità per la regolarizzazione delle violazioni, sono stati destinatari di prescrizioni obbligatorie e segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze.

