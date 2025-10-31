Derubano turista alla stazione di Firenze, denunciate due ventenni

Due giovani donne di 20 e 22 anni sono state denunciate in stato di libertà dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato in concorso. L’episodio risale alla mattina di martedì 28 ottobre, all’interno della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, dove le due avrebbero derubato un turista statunitense a bordo di un treno ad alta velocità fermo in banchina.

Secondo quanto ricostruito, una pattuglia della Polfer impegnata in attività antiborseggio aveva notato le ragazze aggirarsi tra i passeggeri e salire sul convoglio. Approfittando della confusione, le due si sarebbero avvicinate alla vittima riuscendo, con un gesto rapido e abile, a sottrarle il portafoglio contenente 640 euro in contanti e documenti personali, per poi tentare di allontanarsi velocemente.

Gli agenti, che avevano osservato la scena, sono intervenuti immediatamente bloccando le giovani e trovando il portafoglio ancora in loro possesso. Nel frattempo, il turista – nel frattempo giunto a Roma – si era già rivolto alle autorità per denunciare l’accaduto, confermando anche l’identità delle due sospettate grazie alla descrizione fornita.

