'Empolissima' d’autunno, come cambiano transito e sosta in alcune vie e piazze

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con il mercato in centro in veste autunnale. È tempo di Empolissima: domenica 9 novembre 2025, dalle 8 alle 20, le vie del centro di Empoli torneranno ad animarsi con i banchi dedicati ad abbigliamento, accessori, calzature, articoli per la casa e molto altro.

La manifestazione è organizzata da Confesercenti Empolese Valdelsa e Anva Confesercenti, in collaborazione con l’Associazione Centro Storico Empoli.

Come di consueto, per consentire lo svolgimento dell’iniziativa saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità cittadina e alla sosta.

Viabilità e sosta

In base all’ordinanza comunale n. 468 del 29 ottobre 2025, dalle 6 alle 24 di domenica 9 novembre – e comunque fino al completamento dello spazzamento meccanico – entreranno in vigore divieti di transito e di sosta in diverse aree del centro.

Particolare attenzione sarà posta anche alla sosta delle biciclette: in piazza della Vittoria, nel tratto antistante la sede del Monte dei Paschi di Siena e del negozio “Casa del bambino”, e in via Salvagnoli sarà vietata la sosta nelle apposite rastrelliere.

La Zona a Traffico Limitato sarà completamente chiusa al transito e alla sosta dei veicoli. Al termine della manifestazione saranno ripristinate le normali regole di accesso.

Vie interessate dai divieti

I provvedimenti riguarderanno, tra le altre, via Giuseppe del Papa, via del Giglio, via Pievano Rolando, via Tinto da Battifolle, via Socco Ferrante, piazza della Vittoria, via Salvagnoli, via Roma, via Curtatone e Montanara, e il tratto di via Fratelli Rosselli compreso fra piazza della Vittoria e via Bonistalli.

Sono previste rimozioni forzate per i veicoli in sosta non autorizzata. I divieti non si applicano ai mezzi di emergenza e soccorso impegnati in interventi nell’area. Le violazioni saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa