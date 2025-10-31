Fidapa San Miniato inaugura il nuovo anno sociale: nuova presidente Lucia Alessi

Con la consueta eleganza e partecipazione, la sezione FIDAPA BPW Italy di San Miniato ha inaugurato il nuovo anno sociale il 30 ottobre presso il ristorante Pepenero, in un clima di entusiasmo e rinnovato impegno. L’associazione, da sempre punto di riferimento per la promozione dei valori al femminile, continua la sua missione nel favorire la crescita personale, l’indipendenza economica e la piena valorizzazione delle donne nella società e nel mondo del lavoro.

La serata ha segnato anche un momento significativo per la vita della sezione con il passaggio di consegne tra la Past Presidente Camilla Giunti e la nuova Presidente, l’Avvocato Lucia Alessi, che ha ringraziato le socie per la fiducia e rinnovato l’impegno nel portare avanti con energia le iniziative di FIDAPA sul territorio.

Il tema centrale della serata è stato l’amore, celebrato attraverso un raffinato momento artistico con la lettura e l’interpretazione di poesie a cura di Andrea Giuntini e Katia Lari, che hanno saputo emozionare il pubblico con la loro sensibilità e profondità espressiva.

All’evento hanno preso parte anche numerose autorità e rappresentanti istituzionali, tra cui il Sindaco Roberto Giannoni di Santa Croce, la consigliera Gabriella Tessieri per i saluti della Sindaca di Montopoli Linda Vanni, il Vicesindaco di Fucecchio Fabio Gargani, l’assessore di San Miniato Elena Maggiorelli che ha portato i saluti del Sindaco Giglioli, oltre a rappresentanti del mondo associativo e culturale del comprensorio fra cui Barbara Zari Presidente della FIDAPA di Empoli.

L’apertura dell’anno sociale della FIDAPA San Miniato si conferma così non solo un’occasione di festa, ma anche un importante momento di riflessione e condivisione sui valori che animano l’associazione: la solidarietà, la cultura e l’impegno concreto per un futuro sempre più equo e inclusivo.

Fonte: Fidapa San Miniato

