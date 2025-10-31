Firenze in lutto per la scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco

Firenze piange Lorenzo Bosi, imprenditore e presidente della Rondinella Marzocco, scomparso all’età di 58 anni. A darne notizia è stata la stessa società sportiva, che ha espresso incredulità e cordoglio: "Ciao Presidente. Tutta la comunità Rondinella è incredula e scioccata. Ci stringiamo alla famiglia", scrivono sui social.

Bosi verrà esposto al Centro Sportivo di Ponte a Greve ( Via E. Detti ) per un ultimo saluto nel tardo pomeriggio di oggi.

In una nota ufficiale la società ricorda così Bosi: "Figura storica dello sport toscano, il Presidente Bosi aveva 57 anni ed è stato per decenni un punto di riferimento per la Rondinella. Passione e dedizione lo hanno accompagnato in ogni momento della sua storia recente. ​Il suo impegno andava oltre i confini del campo da gioco. Lorenzo Bosi era noto per la sua profonda vicinanza al calcio dilettantistico toscano e per il suo sincero impegno politico a favore dello sport di base. ​Figlio del compianto senatore Francesco Bosi, scomparso nel 2021, Lorenzo ha onorato la sua eredità con un servizio instancabile alla comunità e ai colori biancorossi. Sotto la sua guida, la Rondinella Marzocco sta vivendo un momento di grande orgoglio sportivo, guidando la classifica del girone B del campionato di Eccellenza Toscana. Questo risultato è il frutto della sua visione, della sua determinazione e del suo amore incondizionati. ​Tutta la società, profondamente colpita da questa tragedia, ha richiesto il rinvio della partita in programma per domenica 2 novembre. ​La Rondinella Marzocco si stringe con affetto e gratitudine attorno alla famiglia Bosi. Il suo ricordo e la sua passione resteranno per sempre nel cuore della nostra Società e di tutto il movimento sportivo toscano. Ciao, Presidente."

Bosi era figura di riferimento nel mondo dello sport cittadino e, alle ultime elezioni regionali, si era candidato a Firenze con la lista civica E' ora! a sostegno di Alessandro Tomasi.

Profondo cordoglio è stato espresso dalla sindaca Sara Funaro, che ha ricordato Bosi come una persona di grande umanità e un esempio di dedizione allo sport: "Firenze perde un concittadino che ha onorato la nostra città attraverso la sua straordinaria dedizione allo sport... Il suo impegno nel calcio di base e nella formazione dei giovani lascia un'eredità preziosa che non dimenticheremo".

La comunità sportiva e cittadina si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.