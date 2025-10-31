Fucecchio celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Martedì 4 novembre 2025 la città di Fucecchio si unirà alle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che ogni anno rinnova la memoria e il riconoscimento verso coloro che hanno difeso la libertà e l’integrità del nostro Paese.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare a questo importante momento di riflessione e di comunità, per ricordare insieme i caduti di tutte le guerre e per rendere omaggio alle donne e agli uomini che, con impegno e sacrificio, servono quotidianamente la Patria nelle Forze Armate.

Le celebrazioni si apriranno alle ore 10 a Galleno, in Piazza della Chiesa, dove si terrà la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti.

A seguire, alle ore 11.30 a Fucecchio, in Piazza XX Settembre, avrà luogo la cerimonia ufficiale con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle scuole del territorio. La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate rappresenta non solo un tributo al passato, ma anche un invito a rinnovare il senso di appartenenza, di solidarietà e di responsabilità verso la comunità e le istituzioni democratiche. Un’occasione per riaffermare i valori di pace, libertà e unità che costituiscono le fondamenta della Repubblica italiana.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

