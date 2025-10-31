Fucecchio saluta Lisa Sciagrà che va in pensione

Dopo 36 anni e mezzo di onorato servizio, nella giornata di oggi (31 ottobre 2025) va in pensione Lisa Sciagrà, responsabile dei servizi culturali e di promozione turistica del Comune di Fucecchio.

Sciagrà ha iniziato il suo percorso lavorativo a Fucecchio il primo aprile 1989 come assistente di biblioteca nell’allora sede del Palazzo delle Arti; nei primi anni Duemila diventa istruttrice direttiva bibliotecaria e nel 2004 responsabile amministrativa del Museo Civico e Diocesano. E’ nel 2014 che ottiene il ruolo portato avanti fino a oggi come responsabile servizi culturali e di promozione turistica. Una figura da sempre e orgogliosamente legata alla biblioteca comunale Indro Montanelli, dove ha conosciuto e avviato alla lettura almeno due generazioni di fucecchiesi. Insomma, una delle colonne dell'ente nonché una delle dipendenti che per più tempo ha prestato servizio nelle varie sedi della biblioteca e non solo.

E prima di entrare in Comune, Lisa Sciagrà ha lavorato anche come restauratrice e come supplente alle scuole medie di Fucecchio. La neo pensionata è stata salutata dall’amministrazione comunale e dai colleghi con un piccolo rinfresco, per ringraziarla di tutti questi anni assieme contraddistinti da un grande spirito di collaborazione.

La sindaca Emma Donnini ha voluto ringraziarla a nome di tutti i sindaci che l’hanno preceduta e per il lavoro svolto in quasi 40 anni: “Questa rimarrà comunque la sua casa e la porta del Comune sarà sempre aperta, il contributo che Lisa ha dato è sotto gli occhi di tutti e vedere così tanti colleghi qui a volerla salutare lo dimostra più di tante parole”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla cultura Alberto Cafaro: “Lisa sin da subito mi ha aiutato a entrare nei meccanismi della macchina comunale, è stata una straordinaria lavoratrice e ha contribuito sempre con competenza, intelligenza e disponibilità. Quindi da parte nostra un grande grazie”.