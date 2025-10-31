Giovane fucecchiese trionfa ai Mondiali di karate a Carrara

Domenica 26 ottobre Carrara ha ospitato le finali dei Mondiali di karate. A brillare sul tatami è stato il giovane fucecchiese Francesco Arzilli, che ha conquistato il primo posto nella sua categoria, portando a casa la medaglia d’oro.

Arzilli, 13 anni, ha iniziato a praticare karate quando aveva appena cinque anni e mezzo. Un percorso che lo ha portato, nonostante la giovane età, a ottenere già la cintura nera e ora il prestigioso titolo mondiale.

Grandissima la soddisfazione in famiglia: il padre Andrea e la madre Anna Lia hanno espresso orgoglio per il risultato ottenuto, ringraziando pubblicamente i maestri Giuseppe Capozzi e Giovanni Napolitano per il supporto e la guida tecnica offerta in questi anni.

“Un risultato che ci riempie il cuore – afferma il padre – grazie ai maestri per aver creduto in lui e averlo accompagnato in questo percorso”.

