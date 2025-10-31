Gli ex alunni del Conservatorio Santissima Annunziata di Empoli si ritrovano 30 dopo il diploma

Si è svolta sabato 4 ottobre scorso, a Vinci, una serata davvero speciale che ha riunito gli ex allievi della V Liceo Linguistico, anno 1994-1995, del Conservatorio Santissima Annunziata di Empoli. Un incontro che ha saputo coniugare gioia, nostalgia ed affetto: alla cena hanno partecipato i ragazzi diplomati trent’anni fa, oggi cinquantenni, insieme ad alcuni professori che hanno accompagnato le loro tappe formative.

L’atmosfera era quella di un lungo abbraccio: conversazioni animate, ricordi che si rincorrevano e tanti aneddoti scolastici strappati tra un brindisi e l’altro. Foto e video hanno riportato alla superficie gesti e volti che sembravano quasi sospesi nel tempo, ma vividi come allora. Tra i momenti più intensi, gli interventi dei professori, che hanno ricordato con tenerezza e ironia gli studenti di allora: ricordi di complicità, di sfide affrontate insieme e della scuola come luogo di crescita e formazione umana.

Non sono mancati momenti leggeri, risate sincere, battute condivise e una genuina voglia di riconnettersi. E neppure tocchi di malinconia dolce, quella nostalgia che scalda il cuore. La serata si è conclusa con la promessa di mantenere vivo il filo che unisce ex alunni e insegnanti, con nuovi progetti di incontro.

La memoria ha avuto uno spazio centrale: la comunità ha ricordato con commozione coloro che non ci sono più e, in modo particolare, la compianta Suor Amata, figura simbolo della Santissima Annunziata per il suo impegno e la sua disponibilità.

Per tutti, questa serata ha ribadito una verità semplice ma profonda: la scuola non è soltanto un luogo di apprendimento, ma anche un luogo dove si formano amicizie e si costruiscono ricordi preziosi, come testimoniano gli scatti del professor Maggini e le parole autentiche dei professori presenti: dalle emozioni della professoressa Gennari – “Siete stati e siete ancora meravigliosi” – alle pennellate metaforiche del professor Melani – “Rari momenti di serena riflessione, di stima, di compartecipazione, di superamento del ruolo e del compito. Coscienti di aver creduto in ideali profondi e di averli portati avanti con la spensieratezza della gioventù e la prudenza nel porsi di fronte a tanta ricchezza di valori. Valori che voi ragazzi di ieri e di oggi avete e che rendete a piene mani con l'intensità struggente di una pennellata di Filippino Lippi”.

Passando per l’inciso del professor Linari, che allarga “i meriti del successo formativo che sta dietro al bellissimo incontro alle vostre famiglie: senza genitori che vi educavano al rispetto di certi valori tutto sarebbe stato tremendamente più difficile”, per terminare con le riflessioni del professor Baggiani – “Sono tornato a casa con più energie ed idee di quando sono venuto, e questo è sempre segno buono. Mi siete mancati tutti!” – e della professoressa Merlino: “Una bellissima serata ricca di emozioni e di momenti piacevolissimi, capace di evocare tanti momenti vissuti insieme e di alimentare nuovi ricordi che arricchiscono la mente e nutrono l'anima. Occhi gioiosi, sorrisi e risate diffusi, tanta corrente di autentica amicizia nata tra i banchi di scuola, coltivata e alimentata nel tempo, sostenuta da ricordi belli e vissuti hanno illuminato una serata indimenticabile! Non una allegra serata qualunque, ma un dono prezioso frutto del passato che rimarrà intatto nel futuro. Grazie a tutti voi per averci donato tanto in quel passato, che nel presente è rimasto vivo e intatto. I giorni futuri diano a ciascuno di voi ancora tanta serenità e continuità ai progetti di vita che ciascuno è riuscito magnificamente a realizzare. Che gioia avervi rivisto, che bello sarà avere ancora di voi notizie e scambi di parole. Le parole sono insufficienti a dire quanto denso sia il mio grazie a ciascuno di voi, che abbraccio ad uno ad uno a banchi ricomposti... nunc et semper!”