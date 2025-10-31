Halloween in Toscana, come trascorrere la notte più paurosa dell'anno

È ufficialmente arrivato l'appuntamento con la notte più paurosa dell'anno. Il 31 ottobre anche la Toscana celebra il giorno di Halloween con tante iniziative sparse sul territorio: di seguito ecco una lista degli eventi, a partire dall'Empolese Valdelsa al resto della regione.

Empolese Valdelsa

Vinci. Halloween a Vinci diventa Hallowinci, e il paese di Leonardo si trasforma in un teatro horror a cielo aperto. Dal primo pomeriggio di venerdì 31 ottobre, fino a notte fonda, il Capoluogo (in piazza della Libertà e nel borgo) verrà "infestato" da personaggi spettrali e spettacoli a tema (Qui i dettagli).

Montespertoli. Dalle 17 fino alla mezzanotte, Montespertoli si prepara a festeggiare Halloween con una grande serata all’aperto in Piazza del Popolo, animata da personaggi mascherati, giochi e attività per grandi e piccini. In programma laboratori e mercatini "horror" (Qui i dettagli).

Empoli. Festa di Halloween in biblioteca con letture spettrali, laboratori creativi, pentoloni fumanti, una misteriosa Caccia al Tesoro e per finire… un Castello infestato tutto da costruire! A partire dalle 16.30: magici laboratori e letture mostruose no-stop, seguirà alle 17.15 inizio della Caccia al Tesoro "alla scoperta dei misteri della biblioteca". Ingresso gratuito. Prenotazione non richiesta (Qui i dettagli).

Dolcetto o scherzetto a San Miniato. Il Comune ha deciso anche quest'anno di pedonalizzare il centro storico, dalle 16 alle 21, "per consentire lo svolgimento del consueto giro di casa in casa da parte dei bambini e delle bambine".

Halloween nel resto della Toscana

Borgo a Mozzano. Torna, come da tradizione, Halloween Borgo a Mozzano: il borgo del Ponte del Diavolo in provincia di Lucca si trasforma come ogni 31 ottobre nel "regno delle tenebre" con spettacolo pirotecnico finale, installazioni a tema horror, street food, musica e intrattenimenti per tutte le età (Il programma).

Firenze. Zucche colorate, piccoli mostriciattoli in maschera, profumo di dolci e un pizzico di magia: dalle 17 il primo piano del Mercato Centrale Firenze si trasforma in un luogo incantato per festeggiare Halloween con un pomeriggio di creatività e divertimento dedicato ai più piccoli. In programma laboratorio gratuito per dipingere e decorare la propria zucca di Halloween, con Selene Baldi della Bottega del Vegano & Vegetariano. Dopo al via al tradizionale "Dolcetto o Scherzetto" che animerà le botteghe del Mercato, dove gli artigiani accoglieranno i bambini con sorrisi e caramelle.

Campi Bisenzio. Al Parco di Villa Montalvo, a Campi Bisenzio, continuano i weekend de "Il Regno delle Zucche": un mondo incantato visitabile fino al 2 novembre, sabato e domenica dalle 10 alle 19 (Qui i dettagli). Presenti opere d'arte fatte di zucche, attrazioni, attività per tutte le età, spettacoli con giocolieri, circensi, bolle di sapone giganti e molto altro. Ci saranno poi spazi dedicati all’animazione e baby dance, oltre al laboratorio delle zucche con la guida degli animatori. Sempre all’interno del parco sarà inoltre allestita un’area luna park, un labirinto "zuccoso", un percorso per i carrellini nel quale i più piccoli potranno sfidarsi tra di loro e anche una speciale zona dedicata allo street food.

Barberino. Festa per Halloween al Barberino Outlet con la più grande e luminosa zucca mai realizzata, animata da streghe, stregoni e tanta musica che accoglierà grandi e piccini insieme a un Luna Park Horror. Venerdì 31 ottobre bambine e bambini potranno ritirare al Guest Services un cestino a forma di zucca e seguire una mappa per recarsi nei negozi aderenti, dove potranno riempirlo di caramelle e dolciumi. Nel weekend dell’1° e 2 novembre, il centro ospiterà anche postazioni di Face Painting e Glitter Tattoo per realizzare trucchi sorprendenti e colorati.

Pisa. La città ospiterà la prima edizione di "Stregami PISA", un evento dedicato ad Halloween che trasformerà il centro storico in un vero e proprio Villaggio Pauroso. Il cuore della manifestazione saranno le Logge di Banchi, allestite con decorazioni a tema e scenografie dove giovani e famiglie potranno scattare foto in stile Halloween (Qui i dettagli).

Calci. In scena la prima edizione di “Halloween Calci”, la nuova iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Calci, con il patrocinio del Comune di Calci e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. Al via dalle 16.30: negozi e locali di via Roma e via XX Settembre saranno protagonisti di uno spaventoso appuntamento per i più piccoli, che potranno trovare delle terrificanti sorprese rispondendo alla domanda 'Dolcetto o Scherzetto?'. Nell'area del Parco Sandro Pertini sarà possibile avventurarsi in passeggiate in sella agli Asini della Valgraziosa, divertirsi con il laboratorio di truccabimbi e il laboratorio di intaglio delle zucche in Via Roma, dove non mancheranno terrificanti spettacoli, animazione itinerante e flash mob della Scuola di danza Ag Aics Arcobaleno di Navacchio. Piazza Garibaldi sarà il cuore della festa: si alterneranno sul palco i gruppi musicali della Sala Prove “Luigi Cunsolo” di Calci, mentre alle 19.30 arriva l'appuntamento più atteso con la sfilata in maschera che decreterà i travestimenti più originali, spaventosi e simpatici. Balli e divertimento proseguiranno fino alla mezzanotte con il dj set di DJ Smoke e BelliniV8.

Pietrasanta. Dalle 15 alle 18,30, i colori e le atmosfere della festa più “spaventosa” dell’anno animeranno lo Spazio Agorà in piazza XXIV Maggio a Tonfano dove la contrada La Marina, insieme all’associazione Marina Eventi e con il patrocinio del Comune, accenderà il pomeriggio con un programma ricco di sorprese: tra "dolcetto o scherzetto", truccabimbi, giochi a premi per tutte le età e divertenti attività "da paura". La festa continuerà in centro storico con "Una biblioteca da brividi", in programma alla biblioteca comunale "Giosuè Carducci": alle 16,30, per i bambini dai 3 ai 6 anni, la "magic teacher" Elisa porterà in scena lo Special Halloween storytelling; a seguire doppio spettacolo di "Magia da paura" a cura de "I Senza Nome", alle 18 e alle 19, aperto a tutte le età. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Per partecipare alle iniziative di "Una Biblioteca da Brividi" è necessaria la prenotazione allo 0584 795512 (da martedì a venerdì dalle 9 alle 13) o all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.pietrasanta.lu.it.

Prato. Dopo gli scorsi weekend si avvicina il gran finale di "Città dei Mostri". Venerdì 31 ottobre l'Ex Teatro di San Giusto si trasformerà in un regno notturno di magia e mistero con un'apertura straordinaria dalle 15 alle 22: in programma per la serata di Halloween torce accese e racconti al buio (ore 19:30, 21:30) storie da brivido narrate alla luce delle torce; pentolaccia serale (ore 16:30, 22:00); laboratori dalle 15:30 alle 22:00 con baby dance, Monster Mask, pasticcere mostruoso, laboratorio delle zucche e dolcetto o scherzetto; tunnel della paura e tutte le altre attrazioni aperte fino a tarda sera; atmosfera serale unica con illuminazione speciale e decorazioni da paura. Festa anche sabato 1 e domenica 2 novembre (10:00-20:00) con gonfiabili, trucca bimbi, caccia al ragno, sfilata del costume più pauroso, Tunnel della Paura, laboratori creativi e street food. Biglietti: 12 euro adulti e ragazzi sopra i 12 anni, 10 bambini dai 2 ai 12 anni (non compiuti), gratuito bambini fino a 2 anni (non compiuti) e persone con disabilità. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria all'ingresso o online su CiaoTickets: www.ciaotickets.com/it/biglietti/citta-dei-mostri

Manciano. A Montemerano torna la “Festa delle Streghe”, in programma venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre 2025. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Montemerano con il patrocinio e il contributo del Comune di Manciano, torna ad animare le vie e le piazze del paese con spettacoli, musica, gastronomia e atmosfere da brivido. Il programma prende il via venerdì 31 ottobre alle 17 in piazza del Castello con la festa per bambini, palloncini modellabili e truccabimbi a tema Halloween. Dalle 19 si apriranno gli “antri” disseminati per le vie del borgo, dove sarà possibile gustare piatti tipici, panini, fritti misti, cocktail e birre, accompagnati da musica dal vivo e DJ set. La festa prosegue sabato 1 con lo spettacolo di magia, sabbia e ombre “Cabriolet” in piazza del Castello alle 17. Dalle 18.30 tornano gli antri gastronomici e la musica live fino a tarda sera. A chiudere la manifestazione, la suggestiva “Danza delle Streghe” in piazza della Chiesa, per un gran finale all’insegna di mistero e spettacolo. Durante entrambe le serate il pubblico potrà assistere anche agli spettacoli di “Bricco e le sue magie”, della Compagnia Syn Circus e della Compagnia artistica Mantica. È previsto un servizio navetta attivo ogni sera da Pitigliano, Manciano e Saturnia.

Grosseto. Dalle ore 21.30 torna “Grosseto Misteriosa”, l’ottava edizione della suggestiva visita guidata in notturna del centro storico cittadino organizzata da ConfGuide Confcommercio Grosseto. Un percorso affascinante e inquietante allo stesso tempo, che condurrà i partecipanti alla scoperta dei luoghi nascosti e delle storie più oscure della città: edifici scomparsi, sepolture longobarde, antichi ospedali, cimiteri, luoghi di esecuzione e tutte quelle paure che nei secoli hanno segnato la vita dei grossetani. Il ritrovo è fissato davanti alla Cattedrale di Grosseto, con partenza alle ore 21.30. La partecipazione è possibile solo su prenotazione, da effettuarsi esclusivamente via e-mail all’indirizzo: fabiolafavilli@yahoo.it. Il costo è di 10 euro a persona, con pagamento diretto alla guida, Fabiola Favilli. Dato il contenuto e gli argomenti trattati, spiegano da ConfGuide Confcommercio Grosseto, l’esperienza non è adatta ai bambini.

Scarlino. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025 Scarlino ospita la terza edizione della Sagra del Marrone e di Halloween, organizzata dalla Pro Scarlino con il sostegno del Comune. Il 31 dalle 17 laboratorio di truccabimbi in biblioteca comunale e, in contemporanea, nella sala del Consiglio comunale, il convegno “Olio extravergine, gusto e benessere”, organizzato dall’assessorato all’agricoltura in collaborazione con le università di Pisa e di Siena e con il Bio Distretto Colline della Pia.

La serata proseguirà con lo spettacolo Vicolo della paura e Cavaliere senza testa e con il djset in piazza Garibaldi dalle 21.00 con Andrea T e Narciso Grandi.

Sabato 1 alle 15.30 in piazza Garibaldi si svolgeranno i giochi di una volta e la dimostrazione di tiro con l’arco a cura della Compagnia Apiana Extirpe. Alle 17 nella sala consiliare, il convegno “Sapori e saperi del castagno”, un percorso tra ricerca scientifica, innovazione e cultura legata alla tradizione castanicola scarlinese.

Domenica 2 dalle 15.30 le vie del borgo ospiteranno il mercatino degli hobbisti e le dimostrazioni di tiro con l’arco della Compagnia Gherardo Leonardo d’Appiano. Alle 16 in piazza Garibaldi si esibirà il gruppo musicale Piazzale di Ponente. Durante tutti i giorni della sagra saranno attivi gli stand gastronomici e il ristorante in piazza del Mercato, aperto venerdì 31 ottobre a cena, e sabato 1 e domenica 2 novembre a pranzo e a cena.

Sorano. Dalle 16 nella Sala della Sagra a Sorano, si terrà una speciale "Festa di Halloween" aperta a grandi e piccini, con musica dal vivo (la band "Cavalli a dondolo"), merenda per tutti e tanto divertimento in maschera. L’evento è organizzato nell’ambito della più ampia manifestazione della Festa delle Cantine, e vede protagonista una raccolta fondi in favore dell’Associazione AMA.le, rappresentata anche dalla famiglia del piccolo Riccardo, residente a Pitigliano, un bimbo di quattro anni affetto dalla rara mutazione genetica del gene IQSEC2, una condizione che coinvolge anche diverse altre famiglie italiane e per la quale non sono ancora disponibili terapie specifiche.

L’associazione AMA.le, nata nel 2016 da alcune mamme del Torinese e oggi attiva anche in Toscana, sostiene le famiglie che affrontano questa diagnosi e promuove la ricerca scientifica. "Invitiamo tutti a partecipare – spiegano dal Comune di Sorano – perché ogni gesto conta: una festa in maschera, un sorriso, un contributo possono sostenere la ricerca e dare speranza a chi vive la nostra stessa condizione". Sarà quindi un pomeriggio di divertimento e solidarietà: travestimenti, musica, gioco, merenda, e un obiettivo importante: raccogliere fondi per AMA.le e per le famiglie colpite dalla mutazione IQSEC2.

