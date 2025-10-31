I nuovi appuntamenti di novembre di 'Civico 0': sport di ogni genere, laboratorio di scrittura e molto altro

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

La biblioteca è casa con il ciclo di appuntamenti di “Civico 0”. Negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36), di Palazzo Leggenda (via Paladini) ma anche dell’Archivio storico comunale (via Torricelli, 58/A) comincerà un nuovo programma di iniziative per adulti, ragazze e ragazzi e più piccoli.

Alla ‘Fucini’ giovedì 6 novembre 2025, alle 17, iniziativa con Paolo Bruschi a cura dell’associazione Il Ponte denominata “Sport di ogni genere – Percorsi di emancipazione femminile”. Nel processo di emancipazione femminile, lo sport ha da subito rappresentato un mezzo per scardinare le più rigide convenzioni sociali e per ridiscutere le relazioni di genere. Lo sport è stato e ancora è un potente strumento di inclusione sociale per le donne perché infonde fiducia e consapevolezza, apre opportunità educative e professionali altrimenti inaccessibili, aumenta l’autostima e la visibilità sociale, favorisce la socializzazione e la creazione di reti di supporto reciproco.

Il programma didattico propone pertanto l’illustrazione di una serie di storie di sport che, attraverso le parabole di alcune atlete particolarmente rappresentative, portano in trasparenza i temi, i principi e le implicazioni politiche, sociali e culturali del lungo e non ancora concluso cammino verso la parità di genere.

A questo link è reperibile il programma generale https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/le-iniziative-di-novembre-alla-fucini/

Martedì 11 e martedì 18 novembre, in orario 15.30-17.30“Civico 0” sarà all’Archivio Storico comunale di Empoli (via Torricelli, 58 A) con una lezione-laboratorio “Scrivere nel Medioevo e nel Rinascimento” che vedrà anche una esercitazione pratica. Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 6 novembre all’indirizzo email stefaniaterreni52@gmail.com . L’iniziativa è a cura dell’associazione Amici dell’Archivio Storico di Empoli.

Entriamo nel vivo, invece, delle iniziative a Palazzo Leggenda: per “Civico 0” tornano le letture in francese! Venerdì 14 novembre, alle 17, per una torre di storie… in lingua! Ecco ‘Bibliofrance. Letture in lingua francese’: lettura e laboratorio a partire dal libro “La Grande Fabrique de mots” di A. de Lestrade et V. Docampo (età da 7 a 11 anni). l’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione Fil Rouge docenti francese. La prenotazione è consigliata.

Sabato 1522 e 29 novembre, alle 16, sempre per “Civico 0”, si terranno i tre incontri di “Okkio alle parole”. Come parliamo con gli amici ed in famiglia? Il laboratorio propone una riflessione sul nostro modo di parlare in casa, a scuola, con gli amici. Saranno proposte attività pratiche di familiarizzazione con il concetto di discorso d’odio e linguaggio inclusivo. Laboratorio da 10 anni di età e famiglie, a cura di Silvia Volpi in collaborazione con l’associazione Culturale Il Ponte. La prenotazione è consigliata.

Poi a grande richiesta tornano i Baby M-Assaggi 6-18 mesi e 18-36 mesisabato 8 novembre, alle 10.30 con un momento speciale per avvicinarsi ai libri fin dai primi mesi di vita. Prenotazione consigliata (da 6 a 18 mesi); mercoledì 19 novembre, alle 17, “Aspettando Germogli” tra libri illustrati, suoni e parole. Letture ad alta voce pensate per stimolare la curiosità, l’ascolto e il piacere di stare insieme (Da 18 a 36 mesi).

Per il tema della genitorialità a Palazzo Leggenda, la biblioteca come luogo di incontro e supporto alla famiglia, martedì 4 novembre, alle 10, incontro a sostegno dell’allattamento. Un’occasione per condividere esperienze di allattamento, rispondere a dubbi e domande in un clima informale. Incontro aperto a tutti. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con La Leche League.

Sabato 15 novembre, dalle 10, “Crescere insieme. Pratiche di salute fisica, psichica ed emotiva dal concepimento ai primi anni di vita”. Come si sviluppa la capacità di amare? Pratiche in grado di favorire la capacità di stare insieme e cooperare, invece di “essere contro”. A cura di Ornella Piccini, psicoanalista.

L’incontro sarà in modalità interattiva e laboratoriale. È raccomandata la partecipazione dei figli di qualsiasi età ed è realizzata in collaborazione con l’associazione L’Albero che cammina e l’associazione Culturale Il Ponte.

“Civico 0” prosegue mercoledì 19 novembre, alle 17.30 con “Ascoltare il disagio. Segnali e campanelli d’allarme della sofferenza psicologica in bambini, adolescenti e adulti”. Come riconoscerli e come intervenire precocemente, a cura di Michela Riva, psicologa psicoterapeuta. L’incontro è stato realizzato in collaborazione con il Centro Co.Me.Te.

E il programma continua con molto altro, per tutti i dettagli al link https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/programma-di-novembre-a-palazzo-leggenda/

CONTATTI - Palazzo Leggenda, via Paladini, snc – Empoli (FI), informazioni e prenotazioni 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli, via Cavour, 36 – Empoli (FI), 0571 757840, biblioteca@comune.empoli.fi.it, sito internet https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
31 Ottobre 2025

Gli ex alunni del Conservatorio Santissima Annunziata di Empoli si ritrovano 30 dopo il diploma

Si è svolta sabato 4 ottobre scorso, a Vinci, una serata davvero speciale che ha riunito gli ex allievi della V Liceo Linguistico, anno 1994-1995, del Conservatorio Santissima Annunziata di [...]

Empoli
Attualità
31 Ottobre 2025

Tutto pronto per la 'Half Marathon Empoli', modifiche temporanee alla viabilità cittadina

Una domenica all’insegna del movimento con l’edizione 2025 della “Half Marathon Empoli” che si svolgerà domenica 2 novembre dalle 9 alle 12 che interesserà molte vie e piazze della città. [...]

Empoli
Attualità
31 Ottobre 2025

Censimento permanente popolazione e abitazioni 2025, c'è ancora tempo per rispondere al questionario

Il 6 ottobre è ripartito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, con cui l’Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione che [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina