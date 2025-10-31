Illuminazione pubbica, in via di completamento molti interventi a Fucecchio

Miglioramento ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, vanno avanti gli interventi voluti dall’ente comunale al fine di garantire l'adeguamento del sistema pubblico di illuminazione sul territorio fucecchiese.

L'intervento di sostituzione lampade con ottiche a led iniziato a ottobre, si sta concludendo per quanto riguarda via Dante e via Provinciale Fiorentina, comprese le rispettive traverse (via Botticelli, via Trivellini, piazza Samo, via Cavallotti, via Sanzio, via Tondoli). Fa parte dello stesso intervento in fase finale la sostituzione dei lampioni abbattuti o danneggiati presenti in varie zone, sia del capoluogo che delle frazioni. In particolare: via vecchia Sanminiatese (San Pierino), via Martiri della Libertà, via delle Confina, via Menabuoi; e poi l’aggiunta di sei nuovi lampioni in via Casabianca a Massarella e di altri due in via Montebono a Torre, oltre al ripristino dell’illuminazione pubblica in via Abruzzo e via Molise a Cappiano.

Il cantiere si aggiunge a quello completato in estate, relativo al potenziamento della rete di illuminazione pubblica per raggiungere alcune zone del territorio comunale che ne erano sprovviste e che ha interessato l'argine di Saettino in via della Concia, via Vallebuia, via del Fornino e via delle Corti. Costo totale 110.000 euro.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa