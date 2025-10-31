Incendio in un appartamento a Livorno, tre intossicati: evacuato l’edificio

Paura questa mattina a Livorno per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Cesare Battisti, nella zona di piazza Magenta. Tre persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo: due sono state accompagnate al pronto soccorso, mentre una ha rifiutato il trasporto.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con autoscala, forze dell’ordine e tre ambulanze della Croce Rossa, Svs e Misericordia. A scopo precauzionale l’intero stabile è stato evacuato e la strada è stata chiusa al traffico dalla polizia municipale. Dopo lo spegnimento delle fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza l’abitazione. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

