Incendio nella notte a Montespertoli: a fuoco struttura agricola, danneggiati mezzi da lavoro

Paura nella notte in un'azienda agrituristica a Montespertoli, dove un incendio ha coinvolto una struttura metallica con copertura in pvc utilizzata come rimessaggio per mezzi d’opera e attrezzature agricole. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 del mattino di oggi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, con la squadra del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa e un’autobotte arrivata in supporto dal distaccamento Fi-Ovest. I pompieri hanno lavorato per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Nell’incendio sono rimasti coinvolti e danneggiati un trattore a ruote, uno a cingoli, un escavatore e una vendemmiatrice. Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora da chiarire: indagini in corso per ricostruire l’origine.

