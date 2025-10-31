Incendio nella notte a Montespertoli: a fuoco struttura agricola, danneggiati mezzi da lavoro

Cronaca Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di repertorio)

Paura nella notte in un'azienda agrituristica a Montespertoli, dove un incendio ha coinvolto una struttura metallica con copertura in pvc utilizzata come rimessaggio per mezzi d’opera e attrezzature agricole. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 del mattino di oggi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, con la squadra del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa e un’autobotte arrivata in supporto dal distaccamento Fi-Ovest. I pompieri hanno lavorato per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Nell’incendio sono rimasti coinvolti e danneggiati un trattore a ruote, uno a cingoli, un escavatore e una vendemmiatrice. Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora da chiarire: indagini in corso per ricostruire l’origine.

Notizie correlate

Montespertoli
Cronaca
30 Ottobre 2025

Scontri con tifosi Viareggio, ASD Montespertoli denuncia comportamenti "inqualificabili" e cerca testimoni

Come riportato anche da gonews.it, la partita tra Montespertoli e Viareggio, terminata 0-1 sul campo, è stata segnata ieri da episodi di violenza fuori dallo stadio che hanno coinvolto i [...]

Montespertoli
Cronaca
29 Ottobre 2025

Tafferugli sugli spalti durante Montespertoli-Viareggio: intervengono i carabinieri

Momenti di tensione nel finale della partita di Eccellenza Toscana tra Montespertoli e Viareggio, terminata 1-0 per gli ospiti. Nei minuti di recupero, subito dopo il gol decisivo del Viareggio [...]

Lastra a Signa
Cronaca
9 Settembre 2025

Incidente vicino Ginestra in Fi-Pi-Li: lunghe code in superstrada

Un incidente è avvenuto questa mattina (martedì 9 settembre) sulla Fi-Pi-Li e sono diversi i chilometri di coda in superstrada. Non si conoscono ancora i dettagli dello scontro né le [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina