Incidente sul lavoro a Montespertoli, 19enne in ospedale con ustioni

Incidente sul lavoro questa mattina a Montespertoli a Martignana. Un ragazzo italiano di 19 anni ha riportato ustioni da contatto con una sostanza acida all’arto superiore e al corpo mentre stava lavorando in un impianto industriale.
L’allarme è scattato intorno alle 11.58. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha prestato le prime cure al giovane e lo ha trasferito in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli.
Presente anche il servizio di Medicina del lavoro. Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montespertoli
