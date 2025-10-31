Incidente sul lavoro a Montespertoli, 19enne in ospedale con ustioni

Incidente sul lavoro questa mattina a Montespertoli a Martignana. Un ragazzo italiano di 19 anni ha riportato ustioni da contatto con una sostanza acida all’arto superiore e al corpo mentre stava lavorando in un impianto industriale.

L’allarme è scattato intorno alle 11.58. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha prestato le prime cure al giovane e lo ha trasferito in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Presente anche il servizio di Medicina del lavoro. Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

