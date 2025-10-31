L’enigma della materia oscura in un incontro a San Giovanni Valdarno

Sarà un viaggio straordinario tra scienza e avventura alla scoperta della materia oscura l’incontro con il professor Nicola Turini, fisico sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni.

L’appuntamento, dal titolo “La materia oscura: un enigma cosmico”, si terrà il 6 novembre alle ore 18.30 presso il Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena (via Vetri Vecchi 34) a San Giovanni Valdarno (AR).

L’appuntamento sarà un’occasione imperdibile per appassionati di scienza, fisica e grandi esplorazioni del sapere, per scoprire la materia oscura, uno dei misteri dell’Universo.

L’evento rappresenta un nuovo appuntamento del ciclo di conferenze “Al CGT: il sapere è a 360 gradi”, pensato per esplorare molteplici forme della conoscenza.

Nicola Turini, Professore Associato nell’area Scienze Fisiche del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena e docente del Corso di Laurea in Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio che si tiene a San Giovanni Valdarno, accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio nell’Universo per raccontare la materia oscura: cinque volte più abbondante della materia di cui siamo fatti noi e le stelle e la cui origine è tuttavia ancora avvolta nel mistero.

L’evento è aperto al pubblico e si concluderà con un aperitivo conviviale. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. La conferenza è organizzata con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con la Fondazione Masaccio.

Informazioni sono pubblicate sul sito del Centro di GeoTecnologie: https://geotecnologie.unisi.it/2025/10/23/la-materia-oscura-un-enigma-cosmico-prof-nicola-turini/ . Ulteriori informazioni possono essere richieste agli organizzatori: geotecnologie@unisi.it

Fonte: Ufficio stampa

