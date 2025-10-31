Maxitruffa nel fotovoltaico, sequestri anche in Toscana: 6mila vittime e 80 milioni di euro spariti

Operazione “Cagliostro” della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato contro una presunta mega-truffa nel settore del fotovoltaico “virtuale”: nella mattinata del 28 ottobre sono scattate perquisizioni in tutta Italia, con il sequestro del portale Voltaiko.com, di criptovalute e di 95 conti correnti. Il giro d’affari illecito è stimato in circa 80 milioni di euro, con oltre 6.000 persone raggirate.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Bologna, ha colpito un gruppo organizzato transnazionale che avrebbe operato attraverso uno schema piramidale di tipo Ponzi, (modello economico di vendita truffaldino che promette forti guadagni ai primi investitori, a discapito di nuovi “investitori”, a loro volta vittime della truffa) proponendo investimenti “green” nel noleggio di pannelli fotovoltaici all’estero, in realtà inesistenti. Promessi alti rendimenti periodici in “energy point”, ma gli investimenti – vincolati per tre anni – sarebbero serviti solo ad alimentare la catena e convincere nuovi aderenti, tra cui anche soggetti fragili.

Oltre all’Emilia-Romagna, i controlli hanno coinvolto varie regioni, tra cui la Toscana, con interventi della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica e delle Fiamme Gialle nella provincia di Arezzo. Oltre al sito e ai conti bancari, sequestrati anche criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso e lingotti d’oro.

