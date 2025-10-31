Meyer, al via un ciclo di incontri per i genitori dedicati al 'benessere digitale'

Cosa succede ai neuroni di un bambino messo davanti a uno schermo? In che modo l’uso del digitale incide nelle relazioni tra pari nella fase evolutiva? Come possiamo aiutare i nostri ragazzi a sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale proteggendoli dai rischi?



A queste, ed altre questioni di urgente attualità, è dedicato il ciclo di incontri che si inaugura al Meyer, dedicato al benessere di bambini e adolescenti nella società digitale. Si tratta di tre appuntamenti con esperti del Meyer - affiancati da specialisti dell’Università di Firenze e del CNR - dedicati ciascuno ad una fascia di età dell’infanzia e dell’adolescenza, per riflettere insieme sulle ricadute di tipo affettivo-relazionale, etico-giuridico e medico-clinico dell’utilizzo del digitale. Ecco perché il Meyer ha chiamato a raccolta psicologhe, neuropsichiatre, pediatri e giuristi, ma anche oculisti ed esperti di etica e privacy che fanno parte del Comitato etico pediatrico della Regione Toscana. Ogni incontro terminerà con esempi di strumenti digitali utili per la salute nelle diverse età e con la testimonianza dei Genitori di Bagno a Ripoli (FI) che porteranno la loro esperienza di “patto digitale di comunità”.



Le date. Tutti gli appuntamenti si terranno nell’Aula Magna del Meyer Health Campus dalle 17.30 alle 19.30. Si comincia giovedì 6 novembre, con il primo incontro dedicato ai genitori di neonati, lattanti e bimbi nella prima infanzia. Si prosegue il 13 novembre 2025, con l’incontro per i genitori di bambini della seconda infanzia e scuola primaria e l’ultimo appuntamento sarà il 20 novembre 2025, per i genitori di ragazzi pre-adolescenti e adolescenti.

Come iscriversi. La partecipazione agli incontri è gratuita. È necessaria l’iscrizione a questo link https://survey.meyer.it/index.php/461379?lang=it

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Dheal-com finanziato dal Ministero della Salute (www.dheal-com.it), il cui responsabile scientifico al Meyer è l’ingegnere Matteo Lenge. Il ciclo di incontri è curato dal Laboratorio Prevenzione e Promozione del Benessere nella Comunità dell’AOU Meyer IRCCS. Per ulteriori info: promozionebenessere@meyer.it

Fonte: Ufficio Stampa