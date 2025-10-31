Migranti si gettano in mare dal cargo a Livorno, entrambi sono ancora dispersi

Sono ancora in corso le ricerche dei due migranti che ieri si sono gettati in mare nel porto di Livorno da una nave cargo battente bandiera danese, dopo essere stati scoperti a bordo. Contrariamente a quanto comunicato inizialmente, non è stato ritrovato alcun corpo e non c’è al momento conferma di un decesso: entrambi risultano dispersi.

I due, sedicenti di nazionalità marocchina, inizialmente visti nuotare in direzione del canale industriale, sono successivamente scomparsi alla vista.

Le operazioni sono riprese questa mattina alle 6.30 e coinvolgono sommozzatori dei vigili del fuoco e mezzi della Capitaneria di porto, ma la scarsa visibilità dovuta alla torbidità dell’acqua sta complicando le ricerche. Alle operazioni partecipano unità navali della Guardia Costiera, motovedette dei Vigili del Fuoco, mezzi dei Piloti del Porto e dei rimorchiatori. Le ricerche, coordinate dalla Sala Operativa della Direzione Marittima di Livorno, stanno interessando l’intero bacino portuale e le aree limitrofe.

Secondo alcune testimonianze, uno dei due uomini potrebbe essere stato risucchiato dalle eliche di una nave in transito, mentre dell’altro si sarebbe persa traccia subito dopo il tuffo. Un’ipotesi che ieri aveva portato alla diffusione della notizia di un morto e un disperso, poi corretta dalle autorità.

L’attività di ricerca proseguirà almeno fino al tramonto, compatibilmente con le condizioni di luce e meteo-marine.