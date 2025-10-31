Mostra su Pietro Leopoldo a Fucecchio, Cordone (Lega): "Seppe modernizzare il Granducato"

In occasione del 259esimo anniversario dell’incoronazione di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena a Granduca di Toscana, e alla vigilia dell’apertura della mostra dedicata alla sua figura presso il Museo civico e diocesano di Fucecchio, interviene Marco Cordone (Lega Toscana Salvini Premier), segretario comunale della Lega e vicesegretario provinciale vicario di Firenze.

Cordone, richiamando già precedenti interventi fatti nel corso dell’anno, sottolinea come l’evento rappresenti “un’occasione importante per valorizzare la memoria di una figura che seppe modernizzare profondamente il Granducato”.

Ricordando la data dell'incoronazione, il 31 marzo 1766, Cordone ripercorre il governo di Pietro Leopoldo, alla guida della Toscana fino al 20 febbraio 1790, quando lasciò Firenze per salire al trono imperiale d’Austria alla morte del fratello, Giuseppe II.

“Pietro Leopoldo – evidenzia Cordone – fu promotore di riforme che resero la Toscana uno degli Stati più moderni dell’epoca: dall’abolizione della pena di morte e della tortura, alla ridefinizione dell’organizzazione territoriale con l’istituzione delle Comunità, fino alla semplificazione amministrativa”. L’esponente leghista ricorda inoltre le opere infrastrutturali e le grandi bonifiche, a partire dalla Maremma, gli interventi sulle fortificazioni costiere e la costruzione della strada di collegamento con il Granducato di Modena attraverso il passo dell’Abetone.

Un riformatore che, secondo Cordone, si caratterizzò anche per uno stile di governo diretto e pragmatico: “Era solito percorrere il territorio per verificare di persona l’andamento delle opere pubbliche. Oggi diremmo che era un uomo delle istituzioni, un vero statista”.

Cordone interpreta l’eredità di Pietro Leopoldo come un patrimonio civile e culturale ancora attuale: “Senza esagerazioni, possiamo considerarlo un precursore del suo tempo. La Toscana di oggi, con i suoi 273 comuni, deriva proprio dalla sua riforma delle Comunità”.

La mostra dedicata al Granduca sarà visitabile nei prossimi giorni al Museo civico e diocesano di Fucecchio e rientra nelle iniziative promosse sul territorio per celebrare la figura di Pietro Leopoldo.