Muore 66enne, marito in gravi condizioni: si sospetta l'intossicazione

Una donna di 66 anni è deceduta, il marito è in gravi condizioni in ospedale. Entrambi si sono sentiti male nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, vivevano a Alberoro, vicino a Monte San Savino. I familiari hanno sporto denuncia-querela alla questura, la procura ha avviato un'indagine.

Si sta ipotizzando che i due possano essere stati avvelenati, forse accidentalmente. Fra le piste esaminate c'è un'intossicazione da pesticidi o sostanze tossiche.

I coniugi avrebbero accusato i sintomi di notte, il giorno dopo la donna sarebbe morta e l'uomo sarebbe stato ricoverato. Presenti sul luogo la polizia, i sanitari e vigili del fuoco.