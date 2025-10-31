"Piazze Partecipate", nella Loggetta del Fondo a San Miniato gli Inspector Grant in concerto

Domenica 2 novembre alle ore 15:30 in via Augusto Conti, alla Loggetta del Fondo a San Miniato il gruppo musicale "Inspector Grant" si esibirà in concerto, nell’ambito del progetto piazze partecipate. Sarà un pomeriggio, a ingresso gratuito, dedicato al Funky-jazz con musica dagli anni '70 ai giorni nostri.

Lukas Bernardini, voce, chitarra, composizione. Matthias Stohrer, tastiera, basso, armonie vocali, Gabriel Stohrer: chitarra elettrica, armonie vocali, piccole percussioni allieteranno il pubblico di ogni età con musica, rock con varie contaminazioni, dal funk al reggae.

L’evento è un’azione de "L'arte dialoga con la piazza" nell'ambito di "Piazze Partecipate" del Comune di San Miniato, nell’ambito del Pr Fse+ 2021-2027, Priorità 3 "Inclusione Sociale", finanziato dalla Regione Toscana. Il progetto prevede attività culturali e azioni di inclusione e presidio sociale nelle aree periferiche del territorio di San Miniato, che vedano la partecipazione attiva delle comunità di riferimento, con particolare riferimento alle nuove generazioni e alla popolazione anziana, attuando al contempo campagne di sensibilizzazione volte a promuovere la sicurezza e la legalità.

"Piazze Partecipate" è un percorso pensato con l’obiettivo di usare le arti performative come strumento per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzare il senso di comunità, mettendo in atto processi in grado di favorire l'inclusione sociale, sostenere il presidio del territorio e migliorare la sicurezza.

