Un successo di famiglia: Pizzeria Ventitré di Empoli nella Guida Pizzerie Eccellenti 2025 d'Italia di 50TopPizza

La Pizzeria Ventitré di Empoli entra di diritto nella Guida Pizzerie Eccellenti 2025 d'Italia di 50TopPizza, confermandosi come l'unica realtà dell'Empolese Valdelsa a ricevere questo ambito riconoscimento. Un traguardo che celebra anni di impegno, qualità e quell'attenzione ai dettagli che fa la differenza tra una semplice pizzeria e un'eccellenza del territorio.

"In una Valdelsa che cerca d’emergere, Ventitré Pizzeria merita di essere provata. Proprio nelle mura antiche di Empoli ha preso forma questa pizzeria già dal 2020, mura che creano un bel connubio con un arredamento lineare e moderno ben curato e bilanciato. Gli ampi spazi permettono una conversazione non invasiva con il vicino. Le pizze napoletane sono anticipate da un piacevole menù d’antipasti tipici napoletani. L’impasto è ben lievitato, la materia prima è ottima, la cottura è buona e lascia una buona elasticità al cornicione. Non mancano abbinamenti insoliti consigliabili di assaggio. Il servizio è preciso, fresco e cortese, i tempi d’attesa sono adeguati agli ospiti in sala. Prezzi onesti" è la motivazione della guida.

Dietro il successo di Ventitré c'è la famiglia Bottiglieri, arrivata da Battipaglia nel 2019 con un sogno: portare l'arte della vera pizza napoletana nel cuore della Toscana. "Siamo nati a Empoli nel 2020, anche se l'idea era già maturata l'anno prima", racconta Mattia Bottiglieri, pizzaiolo e anima del locale, ai microfoni di Cristina Ferniani su Radio Lady. "Ho iniziato la mia formazione dieci anni fa e mi sono sempre adattato agli standard moderni, che negli ultimi anni si sono alzati tantissimo".

Il nome stesso della pizzeria racconta una storia di coincidenze straordinarie: "Ventitré è un numero che ci lega profondamente. Siamo arrivati a Empoli il 23 settembre, abbiamo firmato l'atto del locale il 23 giugno e, quando lo abbiamo acquistato, abbiamo scoperto che una parte del locale ricade nel Torrione di Santa Brigida, il cui patrono si festeggia il 23 luglio. Era destino".

Il riconoscimento della Guida 50TopPizza assume un valore ancora più speciale considerando il contesto territoriale. "Essere in Toscana tra le pizzerie d'eccellenza consigliate dalla guida non è facile. Essere un'istituzione per la pizza ancora meno", sottolinea Mattia con orgoglio. "Questo riconoscimento è stimolante perché apre questa zona alla pizza, considerando che è una zona tradizionalmente vocata alla carne".

Cosa rende speciale Ventitré? Secondo Mattia, è l'attenzione maniacale ai dettagli: "L'importanza sta nello stare attenti al servizio, alla clientela, ai particolari. Forse sulla zona noi abbiamo avuto tanti che ci hanno voluto bene, e ci abbiamo messo in più il senso di casa e di famiglia. La gente lo ha apprezzato".

La qualità parte dalla base: impasti con lievitazione di 48 ore, farina macinata a pietra per una base rustica e autentica, ingredienti di prima qualità scelti rigorosamente in tema con la stagione. "Sono maniacale nella selezione degli ingredienti stagionali", confessa Mattia. "Segreti per la pizza non ne ho: pubblicizzo i miei marchi di fabbrica e credo nella trasparenza. Bisogna essere minuziosi nella preparazione, sempre".

Grande attenzione anche alle esigenze di tutti: chi ha intolleranze al glutine o è celiaco trova da Ventitré proposte pensate appositamente.

Tra le pizze più amate spicca la Vera Napoli, "un classicone fatto con base di pomodoro cotto a fiamma lenta, poi mozzarella di bufala e capperi, e le alici aggiunte in uscita".

A completare l'esperienza c'è il calore della sala, curato da Azzurra Bottiglieri. "È una grande soddisfazione quando ci dicono che da noi stanno come a casa e si sentono in famiglia", racconta. "Noi in sala studiamo di far stare bene la clientela. Facciamo un centinaio di coperti, chi viene nel weekend è consigliato che prenoti. Abbiamo molti clienti e li ringrazio tutti".

Con questo riconoscimento nella Guida 50TopPizza, Pizzeria Ventitré non celebra solo un successo personale, ma porta lustro all'intero territorio empolese, dimostrando che eccellenza, tradizione e innovazione possono convivere perfettamente, anche in una terra storicamente legata ad altre tradizioni culinarie.

Questa mattina venerdì 31 ottobre, ospiti di Radio Lady Mattia e Azzurra Bottiglieri