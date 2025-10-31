Plures Alia, sabato 1° novembre servizio di raccolta regolare

Plures Alia informa che il servizio di raccolta rifiuti sarà regolarmente attivo durante la festività di Ognissanti, il 1° novembre, nei 65 comuni gestiti.

Per maggiori dettagli ed informazioni si invitano i cittadini a consultare i calendari aggiornati per le raccolte porta a porta sulla rinnovata Aliapp e sul nuovo portale www.aliaserviziambientali.it e a rispettare quanto riportato per l'esposizione dei propri contenitori.

Nonostante la festività, gli Ecofurgoni saranno operativi sul territorio per il conferimento di rifiuti che richiedono una raccolta differenziata rispetto al servizio quotidiano. Questi mezzi saranno presenti, come previsti da calendario, presso i mercati di Firenze, al Galluzzo ed alle Cure, Fiesole in piazza Mino, Scandicci in piazza del Mercato, Barberino di Mugello – dove il servizio è previsto al mattino a Badia e nel pomeriggio in loc. Cavallina -, ad Agliana, Montespertoli e PIstoia, in piazza San Francesco.

Durante la giornata del 1° novembre, tuttavia, tutti gli Ecocentri, gli Infopoint e gli sportelli al pubblico saranno chiusi, così come il Call Center aziendale. Le normali attività e la piena operatività dei servizi riprenderanno a partire da lunedì 3 novembre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Notizie correlate