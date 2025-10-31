Referendum multiutility, Centrodestra per Empoli: "Votare Sì il 9 novembre"

Politica e Opinioni Empoli
Gabriele Chiavacci e Andrea Poggianti

Andrea Poggianti, Capogruppo del Centrodestra per Empoli e La Mia Empoli – Lista civica e Vicepresidente del Consiglio comunale di Empoli, insieme a Gabriele Chiavacci, Vicecapogruppo del Centrodestra per Empoli e Vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi al referendum comunale del 9 novembre e *votare convintamente SÌ* per abrogare la quotazione in Borsa della Multiutility.

“In un momento di crisi e crescente astensionismo, è fondamentale che gli empolesi tornino protagonisti delle scelte che riguardano servizi essenziali come acqua, gas e rifiuti. Con il SÌ i cittadini difendono il carattere pubblico di questi beni e impediscono che diventino strumenti di speculazione finanziaria.”

Poggianti e Chiavacci sostengono la Multiutility come strumento utile per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, ma senza aprirla ai mercati finanziari.

“La Multiutility deve restare sotto controllo pubblico, prendendo esempio dalle società in house venete – spiegano – che dimostrano come si possano garantire qualità e trasparenza senza privatizzare.”

I due consiglieri chiedono inoltre che i dividendi siano reinvestiti nel rifacimento della rete idrica, oggi obsoleta e bisognosa di interventi urgenti.

“Il 9 novembre votare SÌ significa dire no alla speculazione e sì a una gestione pubblica, efficiente e vicina ai cittadini. Partecipare è un dovere civico e un atto d’amore verso Empoli.”

Vota SÌ il 9 novembre – per mantenere pubblici acqua, gas e rifiuti.

Andrea Poggianti – Capogruppo Centrodestra per Empoli e La Mia Empoli – Lista civica
Gabriele Chiavacci – Vicecapogruppo e Vicepresidente Commissione Ambiente e Territorio

