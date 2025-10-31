Riapre la Coop di via Diaz a Colle di Val d’Elsa, dopo 32 anni punto vendita completamente rinnovato

Ha aperto alle vendite questa mattina, venerdì 31 ottobre, il rinnovato punto vendita di Colle di Val d’Elsa, ubicato in Via Diaz. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Colle di Val d’Elsa Piero Pii, Marcello Giachi, presidente del Consiglio di gestione, e il presidente della sezione soci Coop di Colle di Val d’Elsa Silvano Bersotti.

«Dopo ben 32 anni dalla prima apertura - ha dichiarato Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze- inauguriamo il rinnovato punto vendita di Colle di Val d'Elsa, un supermercato per noi particolarmente importante, vicino al cuore della città e di servizio per la comunità cittadina. Dopo un importante intervento di ristrutturazione, che ha richiesto un grande sforzo organizzativo e ha creato tanta attesa nei nostri soci e clienti, questa inaugurazione è finalmente un momento di rinascita e di festa per tutti, un’occasione per dare continuità alla nostra storia e confermare il nostro presidio sociale su questo territorio. Con questa inaugurazione rinnoviamo il nostro impegno a garantire beni e servizi alle migliori condizioni possibili, con prodotti buoni, sicuri e convenienti, in luogo a misura di cliente e più vicino ai bisogni di soci e consumatori che verranno accolti da una bellissima piazza dei freschi, ricca e assortita come un mercato d'altri tempi. Siamo davvero felici di poter riaprire le porte ai tanti soci di questo territorio in un negozio più accogliente, sostenibile e inclusivo, che ci auguriamo possa essere anche un luogo di relazioni e socialità grazie alle opportunità messe a disposizione dalla sezione soci Coop di Colle di Val d'Elsa. Al direttore e a tutte le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita va il mio augurio di buon lavoro».

Con il taglio del nastro di oggi, il supermercato di Via Diaz rinasce con una nuova veste: nell’attesa dell’apertura ufficiale, tanto l’entusiasmo la curiosità dei soci e clienti che, in questi mesi, hanno visto il punto vendita trasformarsi giorno dopo giorno e che, da domani, potranno fare la spesa in un negozio totalmente rinnovato. I lavori di ristrutturazione sono iniziati lo scorso marzo e sono proseguiti, a tappe, con un intervento che ha richiesto la chiusura dal 6 settembre al termine dei lavori, periodo durante il quale la cooperativa ha messo a disposizione una navetta per collegare Colle di Val d’Elsa al Coop.fi di Poggibonsi Via Salceto.

L’intervento ha riguardato sia l’area vendita che la manutenzione delle aree esterne, dai tappeti mobili alle coperture: con un investimento della cooperativa di circa 6 milioni di Euro, l’intervento restituisce un punto vendita a misura di cliente, più fruibile e accogliente, con un nuovo allestimento che dà grande spazio alla piazza dei freschi e freschissimi, ampliata e collocata in ingresso sul perimetro laterale dell’immobile. L’intervento interno al negozio ha visto un rifacimento complessivo dell’area vendita, sia nell’impiantistica che nell’arredo, con la sostituzione di banchi, casse, frigo, luci in un’ottica di efficientamento energetico e maggiore sostenibilità.

Un’opera di rinnovamento complessivo per un punto vendita ben radicato nel territorio, con una storia lunga trentadue anni: il punto vendita di Via Diaz è stato inaugurato nel 1993, nella data del 19 ottobre, per dare una risposta più completa alla comunità, sostituendo con i suoi 1.500 metri di area vendita il supermercato Via Oberdan, aperto nel 1981 come piccolo supermercato di 700 mq. Con un gruppo di lavoro 75 persone, di cui 6 nuovi inserimenti, da domattina il punto vendita è pronto ad accogliere nuovamente soci e clienti.

Info e orari

- Superficie: 1.473 mq

- Casse: 6 tradizionali, 6 salvatempo, 6 fai da te con assistenza del personale

- Posti auto: 114

- Box informazioni all’ingresso, con possibilità di sottoscrivere la carta socio e servizio di prestito sociale.

- Altri servizi: pagamento bollette e pagoPA, vendita carte regalo e ricariche telefoniche, accettazione buoni acquisto, buoni welfare, buoni celiaci, accettazione buoni pasto in formato cartaceo e elettronico, servizi legati alla carta socio, attivazione carta Integra, resi e fatture, attivazione Coop Voce, vendita di titoli di viaggio di Autolinee Toscane per le tratte urbane, tramite il Box Office, prenotazione di biglietti per spettacoli e eventi in programma in Toscana.

- Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20.30. Domenica dalle 8.00 alle 13.30.

Promozioni per l’apertura

Per i primi giorni dopo la riapertura, il punto vendita propone a soci e clienti alcune offerte speciali: il volantino promozionale dal 31 ottobre al 5 novembre, propone un pacchetto di prodotti freschi e freschissimi, della dispensa e da frigo. Dal 31 ottobre al 5 novembre aggiungendo 1 centesimo allo scontrino, si riceve in omaggio una comoda borsa riutilizzabile (max una borsa per carta socio). Inoltre, ogni 15 Euro di spesa, aggiungendo 50 centesimi allo scontrino, si riceve in omaggio una borsa spesa per il carrello, realizzata in PET 100% riciclato.

Iniziative in calendario per l'apertura

In occasione della riapertura del punto vendita la sezione soci ha organizzato un calendario di attività che proseguiranno fino al 13 dicembre. Gli appuntamenti ruotano intorno ai temi dell’ambiente, solidarietà, cultura e tradizioni, con incontri dedicati anche a cibo, prodotti del territorio e in vendita presso il Coop.fi di Colle di Val d’Elsa. Tra gli eventi, due incontri su cibo e prodotti, a cura dei settori commerciali di Unicoop Firenze (il pane – 6 novembre, la gastronomia, 13 novembre), un incontro con l’Arma dei Carabinieri sul tema della sicurezza (11 novembre), un appuntamento dedicato al fiume Elsa (20 novembre) e un incontro dedicato alla Resistenza (6 dicembre). Il 4 novembre, sempre nella sala soci del Coop.fi di Via Diaz, è in calendario la presentazione del libro di Turiddo Campaini “Dal ponte di comando”. Giovedì 27 e venerdì 28 novembre appuntamento con la degustazione dell’olio nuovo (spazio di fronte alle casse del Coop.fi). Il 29 novembre si terrà la raccolta alimentare per recuperare l’appuntamento che negli altri punti vendita della cooperativa si è tenuto lo scorso 18 ottobre.

Fonte: Unicoop Firenze