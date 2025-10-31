Risguardi Live, l'evento al LIbraccio di Firenze

Risguardi è una rivista. Ispirata all’esperienza francese di Pages des Libraires, Risguardi è una pubblicazione periodica cartacea. Nata nel 2023 è giunta al suo quarto numero. Un progetto ideato e realizzato dalla promozione editoriale LYR, con la direzione editoriale di Giorgio Gizzi. Risguardi è distribuita gratuitamente a tutte le librerie italiane. Risguardi racconta. Novità, catalogo, buone pratiche, sfide dell’editoria contemporanea. Risguardi mette al centro i cataloghi degli editori dando voce a chi di questi cataloghi si occupa da sempre: le librerie. Risguardi è uno strumento di lavoro a disposizione di libraie e librai scritto e pensato proprio da libraie e librai, per mettere in comune buone pratiche e consigli di lettura. Risguardi crea un dialogo a più voci per guardare e riguardare nei cataloghi degli editori. Risguardi è una rete di librai e addetti ai lavori. Risguardi crea una rete con i lettori. Da questo quarto numero diventa viaggio: in autunno le rubriche di Risguardi si trasformano in eventi in giro per le librerie d’Italia: Risguardi Live.

Risguardi Live – 5 novembre 2025

Evento a Firenze

mercoledì 5 novembre ore 18.00

Alice e Giada Cancellario, fondatrici di Heloola Books,

in dialogo con Chiara Martini del bookclub La Mandragora,

dove: Libraccio, Firenze, Via de' Cerretani, 16/R

