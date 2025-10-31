Torna a San Miniato "Degustando l'Arte": al Conservatorio Santa Chiara l'incontro tra enogastronomia e cultura

Cultura
Condividi su:
Leggi su mobile

In scena la quarta edizione, come da tradizione con tre serate: 12, 19 e 26 novembre 2025. Il programma

San Miniato si prepara ad accogliere per il quarto anno consecutivo una nuova edizione di “Degustando l’Arte”, 3 serate dedicate a Pietro Leopoldo e all’incontro tra arte,  cibo, vino e storia, organizzate in uno dei luoghi più suggestivi della città: il Conservatorio Santa Chiara con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze artistiche e culinarie del territorio.

Durante le serate, in programma per mercoledì 12, 19 e 26 novembre 2025, dalle ore 17.30, grazie alla partecipazione di produttori locali, rinomate aziende vitivinicole e Maestri dell’enogastronomia, si offriranno ai visitatori mostre, performance, installazioni e degustazioni. Oltre alle delizie gastronomiche, le serate saranno precedute da incontri curati dal Maestro di galateo Stefano Agnoloni per illustrare l’arte del ricevere e una perfetta mise en place. Questa edizione saranno presenti, per proporre idee e suggerimenti di ricette gustose e creative, gli chef Gilberto Rossi, Paolo Fiaschi e Fabrizio Marino.

Durante il pomeriggio, dalle ore 17.30 in poi, il pubblico potrà ammirare anche le opere esposte all’interno del Museo tra gli spazi storici del Conservatorio di Santa Chiara, scrigno di cultura e architettura.

“Degustando l’Arte è un invito a riscoprire San Miniato con tutti i sensi: il gusto dei suoi sapori, la visita delle sue opere, l’atmosfera unica che solo un luogo come il Conservatorio di Santa Chiara può offrire” dichiara Vittorio Gabbanini, Vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Conservatorio Santa Chiara, è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di San Miniato, San Miniato Promozione, Scuola Normale Superiore, Confcommercio di Pisa, Soroptimist International Club Valdarno Inferiore e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Credit Agricole, Conad, Azienda Speciale Farmacie, Pallets Bertini, MS Carrelli elevatori, Gruppo Biokimica, Teloni Valiani, Conceria Zuma Pelli Pregiate, Nastri Taddei e Generali assicurazioni. È gradita la prenotazione telefonando allo 0571 43050 oppure inviando una mail a segreteria@fcsc.it fino ad esaurimento posti.

Il programma

Il programma della prima serata, mercoledì 12 novembre

Fonte: Conservatorio Santa Chiara

Notizie correlate

Lucca
Attualità
31 Ottobre 2025

Lucca Comics 2025, Caparezza presenta il fumetto 'Orbit Orbit': "Realizzato il mio sogno da bambino"

"Il fumetto è stato il mio amore fin da bambino. Nel fumetto si lavora con amore e passione, e io quando lavoro alla musica lavoro con passione". Così Michele Salvemini, [...]

Firenze
Cronaca
30 Ottobre 2025

Teatro Toscana declassato, il Tar accoglie il ricorso del Comune di Firenze

Il Tar del Lazio ha accolto la domanda cautelare della Fondazione Teatro della Toscana contro i decreti del Ministero della Cultura che avevano disposto la “non ammissione” del teatro tra [...]

Santa Maria a Monte
Cultura
30 Ottobre 2025

Santa Maria a Monte dedica una serata a don Mannari

Giovedì 30 ottobre alle ore 21.30 presso il caffè letterario Giosuè a Santa Maria a Monte l’associazione culturale Storie Locali organizza una serata dedicata a don Lelio Mannari, proposto a [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina