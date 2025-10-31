Santa Croce ricorda l’alluvione del 1966

Firenze
Come ogni anno, la Basilica di Santa Croce si prepara a vivere le celebrazioni del mese di novembre, tempo dedicato alla memoria dei Santi e alla preghiera per i defunti. Il rettore della Basilica, Padre Franco Buonamano, ha annunciato il calendario delle celebrazioni, invitando fedeli e cittadini a partecipare con spirito di raccoglimento e di speranza cristiana.

«Il mese di novembre - ha dichiarato Padre Franco Buonamano - ci richiama al valore della memoria: ricordiamo i nostri cari defunti, i Santi che ci indicano la via della fede e, in modo particolare, l’alluvione del 1966 che segnò profondamente la città e la nostra Basilica. In quelle giornate difficili Firenze seppe rialzarsi grazie alla solidarietà e alla forza della comunità: lo stesso spirito che oggi siamo chiamati a custodire e rinnovare.»

Il programma delle celebrazioni si aprirà oggi venerdì 31 ottobre con la Santa Messa prefestiva alle ore 18.00, in preparazione alla Solennità di Tutti i Santi, che sarà celebrata sabato 1 novembre con le Sante Messe alle ore 11.00 e 18.00.

Domenica 2 novembre, giorno dedicato alla Commemorazione dei defunti, si terrà alle ore 9.00 la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, alla presenza delle autorità civili e militari. Seguiranno le celebrazioni eucaristiche alle ore 11.00 e 18.00.

Martedì 4 novembre, anniversario dell’alluvione del 1966, sarà celebrata alle ore 11.30 una Santa Messa presieduta da Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Ernest Simoni, per ricordare le vittime e rinnovare la gratitudine verso quanti contribuirono alla rinascita della città.

Dal 2 al 9 novembre si terrà infine l’Ottavario dei defunti, con la Santa Messa ogni giorno alle ore 18.00.

«Invitiamo tutti - ha concluso Padre Buonamano - a vivere queste giornate non come un semplice ricordo del passato, ma come un tempo di fede e di speranza. La memoria cristiana è viva quando diventa impegno per il presente.»

Le celebrazioni si svolgeranno nella Basilica di Santa Croce.

