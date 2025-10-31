Sciopero dei medici di medicina generale, possibili disagi il 5 novembre

Economia e Lavoro Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

A seguito delle sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per il 5 novembre 2025 dallo Snami, il sindacato nazionale autonomo medici italiani,  si potrebbero creare disagi nei servizi di assistenza. Ne dà avviso l’assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana.

Le modalità di possibile astensione dal lavoro variano a seconda dei settori: per i medici di assistenza primaria a ciclo di scelta è prevista la chiusura degli studi dalle 8 alle 20, ma saranno garantite le visite a domicilio, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata (Adi).

I medici di medicina generale del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si potranno astenere dal lavoro dalle 20 alle 24, garantendo le prestazioni indispensabili secondo quanto previsto dal vigente accordo collettivo nazionale e le ulteriori prestazioni definite indispensabili nell'ambito degli accordi regionali.

Garantiranno le prestazioni essenziali e urgenti anche i medici di emergenza territoriale (dalle 00:01 alle 23:59 del 5 novembre), i medici della medicina dei servizi territoriali (dalle 8 alle 20 del 5 novembre) e i medici di medicina generale di assistenza negli istituti penitenziari.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
31 Ottobre 2025

Cgil Toscana contro l’accorpamento di 16 istituti scolastici: "Pronti a mobilitarci"

Torna al centro il tema del dimensionamento scolastico in Toscana. La Flc Cgil regionale annuncia mobilitazioni dopo la delibera approvata il 27 ottobre dalla Giunta, che prevede l’accorpamento di 16 [...]

Toscana
Economia e Lavoro
28 Ottobre 2025

Alluvione novembre 2023, Giani e Monni: "No a stop stato emergenza, proroga necessaria"

La necessità della proroga dello stato di emergenza ribadita con forza nell’interesse dei cittadini, 130 milioni di risorse per le opere di riduzione del rischio residuo a fronte del miliardo [...]

Toscana
Economia e Lavoro
23 Ottobre 2025

Agricoltori, entro il 30 novembre nuova tornata di pagamenti

E’ in arrivo una nuova e significativa tornata di pagamenti destinati agli agricoltori toscani. Entro il 30 novembre 2025, grazie all’operatività di ARTEA (Agenzia regionale per le erogazioni all’agricoltura), saranno [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina