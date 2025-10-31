Scuole di San Donato e Ponte a Egola, FI e Gruppo Misto contro l'amministrazione

La scuola di San Donato e quella di Ponte a Egola, entrambe nel comune di San Miniato, sono nel mirino delle opposizioni. Sia da Forza Italia sia dal Gruppo Misto si sono scagliati contro l'amministrazione e la gestione dei plessi in questi giorni di maltempo.

Vallini, Altini, Brotini (FI): "Immagini che scuotono, non sono spazi stimolanti"

Tra muri scrostati, muffa e infiltrazioni, le scuole di Ponte a Egola e San Donato raccontano una realtà che non si può più nascondere. Ambienti freddi, umidi, arredi deteriorati e spazi insicuri: così si presentano ogni giorno le aule dove centinaia di bambini studiano, imparano e — troppo spesso — resistono.

Le immagini circolate in queste ore hanno scosso profondamente la comunità locale, mostrando muri segnati dall’umidità e arredi in stato precario. Un contesto educativo che somiglia sempre più a un luogo di sopravvivenza quotidiana, piuttosto che a uno spazio sano e stimolante per la crescita.

La denuncia dei genitori: “Ambienti insalubri e pericoli strutturali”

La segnalazione più allarmante arriva dalla scuola primaria di San Donato, dove un genitore ha reso pubblica una denuncia che parla di “muffa visibile, infiltrazioni e pericoli strutturali”.

Secondo la testimonianza, “nonostante i numerosi solleciti documentati di docenti e genitori, la situazione è diventata veramente grave e sta mettendo a rischio la salute dei bambini”.

E il disagio, a fine ottobre, non è solo strutturale: la scuola è ancora senza caldaia, e il rischio è che i piccoli siano costretti a fare lezione al freddo.

“È inaccettabile — scrive il genitore — che la sicurezza e la salute dei nostri figli non siano una priorità assoluta per chi ci amministra. Non possiamo aspettare oltre.”

Promesse mancate e fondi a rischio

Le famiglie parlano di situazioni indegne di un Paese civile, denunciando anni di promesse non mantenute, piani di riqualificazione annunciati e mai realizzati.

Il malcontento si estende anche al tema dei finanziamenti PNRR: il Comune avrebbe già perso oltre 1,5 milioni di euro per il nuovo asilo nido di San Miniato Basso, mentre altri contributi — come quello destinato alla scuola di Ponte a Elsa sarebbero a rischio restituzione per ritardi nei lavori, da completare entro giugno 2026.

Un silenzio che pesa

Dal Comune di San Miniato, per ora, non sono arrivate risposte chiare né sulle tempistiche né sulle priorità di intervento.

Un silenzio che pesa come una condanna e alimenta la frustrazione di chi, ogni mattina, affida i propri figli a edifici che mostrano segni evidenti di abbandono.

“Dove crollano i muri — commentano molti genitori — vacilla anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.”

L’opposizione: “Una mancanza di programmazione cronica”

A sottolineare la gravità della situazione è anche il capogruppo di FI Vallini:

“Si conferma la mancanza di programmazione che contraddistingue questa amministrazione. Che la scuola abbia bisogno del riscaldamento a fine ottobre lo sappiamo tutti: non è giustificabile arrivare a novembre senza una caldaia funzionante. È una situazione indegna di un Paese civile.”

Il consigliere prosegue:

“Il sindaco risponde spesso che ha la maggioranza e che quindi va bene così. Finché i cittadini lo votano, ha ragione. Ma sta ai cittadini riflettere e comportarsi di conseguenza al momento del voto.”

Scuole al freddo, comunità in allarme

Le scuole dovrebbero essere il cuore pulsante di una comunità, non il simbolo del suo degrado.

E davanti a certe immagini, è difficile restare indifferenti. Perché, dove i bambini imparano a crescere, non può mancare il calore — né umano, né strutturale.

Interrogazione di Guazzini (GM)

La sottoscritta Manola Guazzini, consigliera comunale del GRUPPO MISTO

PREMESSO CHE

1-in data 25 ottobre 2025 su un quotidiano locale alcuni rappresentanti dei genitori dell'istituto Comprensivo "Buonarroti" hanno lamentato la scarsa o inesistente manutenzione di molti plessi scolastici, nonostante i ripetuti solleciti da parte del dirigente scolastico, dei genitori e del personale ATA;

2-la situazione dei plessi di Cigoli, San Donato, La Serra e Ponte a Egola, già segnalata più volte e ben conosciuta dall'Amministrazione Comunale, viene definita "allarmante e diffusa" e "va dalla banale incuria a veri e propri pericoli strutturali.";

3-la sottoscritta nel mese di settembre u.s., facendo seguito alla discussione avvenuta in Commissione Consiliare Ambiente e Territorio, ha fatto richiesta al Settore 5 delle determinazioni di affidamento inerenti la manutenzione sui plessi scolastici nel periodo estivo, durante il quale di solito vi sí provvedere, data la sospensione dell'attività didattica. La documentazione inviata in data 19 settembre 2025 consisteva in n. 4 determine dirigenziali aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrici e manutenzione del verde;

2-nel DUP 2025-2027, alla Missione di Bilancio 04 Istruzione e diritto allo studio, nella sezione Lavori, tra gli obiettivi dell'anno 2025 si legge "...particolare attenzione è posta su tutti gli aspetti legati alla sicurezza e funzionalità dei plessi scolastici, oltre che all'efficientamento degli impianti esistenti, ...La sicurezza degli edifici scolastici è requisito essenziale...";

INTERPELLA IL SINDACO E L'ASSESSORE ALL'EDILIZA SCOLASTICA PER SAPERE:

i motivi per i quali non si è provveduto ad effettuare almeno quegli interventi di manutenzione nei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Buonarroti”, finalizzati alla messa in sicurezza ed al decoro, viste anche le finalità contenute nel DUP 2025–2027 pagg.106–107, e i motivi per i quali non si sono previste risorse finanziarie adeguate e sufficienti per interventi di manutenzione dell’edilizia scolastica fin dal bilancio di previsione 2025 e neppure in tutte le variazioni di bilancio successive;

se l’Amministrazione Comunale intende elaborare un cronoprogramma degli interventi entro il prossimo mese di novembre come da richiesta dei rappresentanti di istituto dei genitori;

se l’Amministrazione Comunale intende approfittare dell’ultima variazione di bilancio dell’anno per destinare alcune risorse agli interventi di manutenzione più urgenti da effettuarsi in uno o più plessi scolastici dell’Istituto “Buonarroti”;

se l’edilizia scolastica rappresenterà nel prossimo DUP 2026–2028 e nel Bilancio di Previsione 2026 uno degli obiettivi prioritari e di conseguenza saranno previste risorse più consistenti rispetto all’annualità 2026 ed in quali termini;

se è intenzione dell’Amministrazione Comunale elaborare un piano di interventi a lungo termine senza dover lavorare a seconda delle emergenze;

se intenda informare in maniera strutturale e periodica il Consiglio Comunale, tramite la Commissione Consiliare competente, sulle criticità e sulle richieste dei vari plessi scolastici comunali e sulla programmazione degli interventi da effettuare.