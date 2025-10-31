Sorpreso a rubare all’interno di un van, arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina dopo essere stato sorpreso all’interno di un van in via Giovanni Antonio Sogliani, nella mattinata di giovedì 30 ottobre. L'uomo è stato inoltre denunciato per lesioni personali e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’allarme è scattato quando una residente, affacciata alla finestra, avrebbe visto il sospettato infrangere il finestrino di un veicolo parcheggiato e tentare di aprirlo. Dopo averlo messo in fuga urlandogli contro, la donna avrebbe poi sentito nuovamente l’allarme del mezzo e lo avrebbe rivisto all’interno dell’abitacolo, intento a discutere con due persone.

Le Volanti di via Zara, giunte rapidamente sul posto, hanno trovato l’uomo seduto sul lato passeggero del van, con il vetro anteriore sinistro ancora infranto e l’interno del veicolo rovistato. Presenti anche il proprietario del mezzo e suo figlio 18enne, entrambi di nazionalità ceca, che hanno indicato il 43enne come autore del tentativo di furto. Nel tentativo di fermarlo, il giovane avrebbe riportato una ferita al braccio: soccorso dal 118, è stato giudicato guaribile in otto giorni.

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto nello zaino del fermato tre cacciaviti e un paio di forbici da sarta, strumenti poi sequestrati. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, trattenuto in attesa del rito direttissimo.

