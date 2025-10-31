Tamponamento sulla SS67 a Cascina, una persona estratta dai vigili del fuoco

Incidente stradale questa mattina alle 7.30 lungo la Strada Statale 67 bis, nella zona dell’Arnaccio, nel territorio comunale di Cascina. Quattro le auto coinvolte nel sinistro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto una delle vetture ha urtato il guardrail, abbattendolo. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, che ha estratto una persona rimasta bloccata nell’abitacolo e l’ha affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso.

I pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.